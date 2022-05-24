Skyline Towers — это не просто жилой комплекс в общем понимании. Это премиум-резиденция, проживание в которой сопоставимо с жизнью в пятизвездочном отеле. Здесь предусмотрено все, что понадобится для жизни, начиная с выполнения рабочих задач, заканчивая семейным времяпровождением.





Резиденты Skyline Towers получат привилегии не только внутри комплекса, но и во внешнем мире. Ведь клубный дом — это еще и сообщество людей, к статусу которых тянутся многие. Фактически, приобретая апартаменты в резиденции, покупатель получает премиум-уровень.

Об архитектуре

Проект полностью основан на концепции бионического стиля. В архитектуру Skyline Towers гармонично вписаны плавные природные линии, которые обтекают все здание. Фасад выполнен в естественных оттенках: это переливающаяся жемчужная отделка композитными панелями и золотистые элементы.





Дом всегда будет выглядеть по-разному, в зависимости от освещения и погодных условий. Он будет плавно переливаться от светло-розового до слегка золотистого на рассвете, насыщаться солнцем в полдень и играть пастельными лилово-красными красками во время заката.

«Благодаря белому жемчугу, которым отливает архитектура, мы интегрируем резиденцию в природу. Это башни, которые отражают в себе время суток. На закате и рассвете, в хорошую и плохую погоду — дом всегда будет разного оттенка. Та же философия заложена во всемирно известном дворце Тадж-Махал», — рассказала основатель студии Design House Любовь Сафронова.





Закрытый двор и подземный паркинг

Клубный дом Skyline Towers расположен на второй линии ул. Нукусской, которая делает пространство более тихим, закрытым от посторонних глаз. Сюда смогут попасть только резиденты комплекса. В пешей доступности — все необходимое для комфорта: супермаркеты, фитнес-центры, детские сады и школы, медицинские центры, а также центральный Мирабадский базар. Более того, на первом этаже Skyline Towers будут открыты магазины и кафе.

Сами здания построены на возвышении — стилобате. Благодаря этому удалось сделать двухэтажный подземный паркинг, который полностью будет обеспечивать всех резидентов машиноместами, и организовать закрытый двор без машин.





Во дворе будет находиться трехуровневая лаунж-зона — своеобразная смотровая площадка, которую будет обтекать водопад в виде воронки. Для спокойного отдыха на воздухе и прогулок здесь будет функционировать зона с беседками. А самые маленькие резиденты смогут проводить время и заводить друзей на современной безопасной детской площадке.

Терраса и бассейн на крыше

На крыше Skyline Towers будет расположена еще одна своеобразная зона отдыха — открытая терраса для всех резидентов клубного дома. На территории будут находиться летняя кухня с грилем для барбекю, зона отдыха с камином, детская площадка, а также инфинити-бассейн с баром и шезлонгами и SPA-зоны с сауной и хамамом.

«Это первый объект в Узбекистане с инфинити-бассейном и SPA-комплексом на крыше. Внутри бассейна можно увидеть всю центральную часть столицы — это шикарный панорамный вид с 13-го уровня», — отметила Любовь Сафронова.





Инфинити-бассейн — это плавательный бассейн, в котором вода переливается через один или несколько краев, создавая впечатление, что водная поверхность не имеет границы. Такая бесконечная водная гладь в Skyline Towers станет не просто украшением жизни резидентов, но и местом для романтических вечеров, уединений и медитаций.

Клубный этаж

Одним из больших привилегий резидентов Skyline Towers станет клубный этаж. Это 390 кв. м полезной во всех смыслах площади, на которой только жители комплекса смогут проводить время в любой сезон. Достаточно только спуститься вниз и не тратить время на поездки в нужные центры по всему городу.





Клубный этаж включает в себя:

Тренажерный зал с современным оборудованием, душевыми и помещениями для переодеваний. Детский клуб «Алиса в зазеркалье» — комната, в которой обученные няни будут наблюдать за детьми. Особенность в том, что она будет нацелена на развитие воображения и нестандартного мышления. Большую бизнес-переговорную — ее любой резидент сможет зарезервировать заранее и организовать встречу или презентацию. Рядом с ней есть кухонное помещение, куда можно заказать кейтеринг или провести нестандартный тимбилдинг. Мини-офис с оргтехникой, где можно подготовить все необходимое для успешной работы.





Апартаменты

Skyline Towers — это две 12-этажные башни с небольшим количеством элитных квартир площадью от 55 до 186,6 кв. м стоимостью от 13,9 млн сумов за «квадрат». Каждые апартаменты имеют высоту потолков 3,4 м и свободную планировку. Это поможет владельцам создать пространство, гармонично вписывающееся в нужды владельцев, и воплотить все свои даже смелые фантазии в жизнь. Кроме того, в квартирах предусмотрена возможность установки системы «Умный дом».





Более того, студия Design House поможет полностью сделать новое жилье — квартирой мечты. Команда специалистов подойдет индивидуально к каждому запросу и пожеланию клиента, сделает апартаменты удобными в повседневном использовании и грамотно организует пространство.

«В зависимости от предпочтений заказчиков осуществляется корректировка или утверждение дизайн-проекта для дальнейшей разработки. Мы нацелены на то, чтобы конечный потребитель получил желаемый результат», — поделилась основатель студии Design House.





Skyline Towers приглашает всех желающих посетить офис продаж в любой удобный день для презентации дизайн-проекта. Здесь специалисты расскажут обо всех особенностях каждой планировки, помогут подобрать удобный вариант и покажут каждую привилегию будущих резидентов. А еще в офисе продаж можно сразу прочувствовать атмосферу будущего дома: пройтись по лобби комплекса и насладиться возможностями апартаментов в шоуруме.

Заселение в квартиры начнется уже в 2022 году.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 55−500−00−77.

Адрес: Мирабадский р-н, улица Нукусская, 72А.

Ориентир: супермаркет Makro, Российское посольство.

Сайт: sky-line.uz

Facebook: fb.com/skylinetowers.uz

Instagram: @skyline_towers



На правах рекламы.