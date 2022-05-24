Посол Узбекистана в Австрии Абат Азатович Файзуллаев решением Кенгаша Сената Олий Мажлиса от 20 мая по совместительству назначен послом Узбекистана в Венгрии, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе верхней палаты парламента. Он возглавляет дипломатическую миссию в Австрии с августа 2020 года.

Абат Файзуллаев учился в Университете мировой экономики и дипломатии по программам бакалавриата и магистратуры (2000−2007 годы). Окончил заочное отделение Ташкентского государственного экономического университета по специальности «Международные экономические отношения» в 2009 году. Работал на различных должностях в системе МИДа и в посольстве Узбекистана в США.



