Открыть точку для собственного бизнеса или получать доход с аренды помещения в проекте набережной Seoul Mun — это решения для реализации потенциала каждого квадратного метра. В конце 2022 года один берег начнет свою работу.

Ключевым преимуществом проекта несомненно является локация. Расположенный на берегу водоема, окруженный развитой транспортной развязкой в центральном районе Ташкента объект станет отличным местом притяжения для будущих посетителей.





Варианты помещений представлены площадью от 25 до 308 кв. м. Широкий выбор технических параметров дает возможность открыть здесь практически любой вид бизнеса: ресторан, кафе, бутик одежды, шоурум, спортивный зал, супермаркет, спа-центр, развлекательную детскую зону и многое другое.

Для тех, кто планирует получать гарантированный доход от арендного бизнеса в долгосрочной перспективе, специальное подразделение поможет найти арендатора. Среди брендов набережной KFC, Wendy’s, Roni Pizza, Rieker, Moscow Ice Cream, Texnomart, China Town, «Шашлычная №1», Dayako, Turka Saray, Vinceri, Moscow Pizza, BigChefs, Wine Time, Bellissimo Pizza и многие другие.

Для тех, кто хочет спланировать свои инвестиции, девелопер предлагает рассрочку на 18 месяцев с первоначальным взносом от 10%.





Seoul Mun — набережная больших возможностей для бизнеса.

Телефон единого информационного центра: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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