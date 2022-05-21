21 мая примерно 15:30 на пограничном посту между Узбекистаном и Кыргызстаном произошло ДТП, в результате которого скончались 9 человек, сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов (видео).

По его данным, у автотрейлера, груженного бульдозером, который следовал из Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана в Сохский район Ферганской области Узбекистана, «вышел из строя тормоз», из-за чего «водитель потерял управление и въехал в 12 автомобилей (2 — из Узбекистана, 10 — из Кыргызстана), стоявшими в очереди на пограничном посту.

В результате инцидента, который произошёл между КПП «Чечме» и КПП «Чашма», погибли 9 человек, из них 1 гражданин Узбекистана, остальные 8 — Кыргызстана. По данным АКИpress, в результате аварии пострадали 16 человек, из них скончались на месте 7, еще двое по дороге в больницу.

«Двум пострадавшим оказали амбулаторную помощь. 5 человек госпитализированы в стационар. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести», — сказали в Минздраве Кыргызстана.

Сообщается, что грузовик ехал со скоростью 70−80 километров в час.

Фото: МВД Узбекистана.

Фото: turmush.kg.