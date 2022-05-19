Министерство финансов Узбекистана предлагает внести ряд изменений в Налоговый и Таможенный кодексы и другие законодательные акты, связанные с налогами. Соответствующий законопроект опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения до 2 июня.

В частности, для физических и юридических лиц льготы по уплате таможенных платежей и тарифных преференций (тарифные льготы, льготы по уплате НДС, акцизного налога и таможенных сборов, тарифные преференции) будут предоставляться только в соответствии с Таможенным и Налоговым кодексами, а также иными законами. Сейчас льготы может также предоставлять президент своими постановлениями. Если поправки утвердят, то президент сможет выдавать льготы только по таможенным сборам.

Законопроектом предлагается снизить ставку НДФЛ по доходам нерезидентов из источников в Узбекистане (за исключением дивидендов, процентов и доходов от фрахта) с 20% до 12%.

Кроме того, планируется уменьшить ставку социального налога до 1% малым предприятиям, работающим на территориях из Реестра сельских территорий с высокой плотностью трудовых ресурсов, со штатом работников не менее 10 человек и фондом оплаты труда, не менее 50% которого приходится на женщин. Если поправки утвердят, то льгота будет действовать в период с 1 сентября 2022 года по 1 января 2025 года.

Поправками намечено отменить налоговые и таможенные льготы по товарам (услугам), приобретаемым за счет средств (займов, кредитов) международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций по международным договорам Узбекистана.

Более этого, в совокупный доход не будут включать доходы самозанятых лиц от предоставления образовательных услуг, организуемых на территории вузов, в том числе платных спортивных секций и учебных курсов.

При определении налоговой базы по налогу на имущество юрлиц основанием могут стать результаты оценки имущества оценочной организации за последние 2 года.

С 1 апреля 2022 года медицинское оборудование, изделия, инструменты и материалы, ввозимые медицинскими организациями из-за границы, предлагается освободить от НДС и таможенных пошлин до 1 января 2025 года. Эти меры были анонсированы президентом 18 марта.