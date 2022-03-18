Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с представителями сферы здравоохранения 18 марта анонсировал льготы для частных медицинских организаций, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, в многочисленных обращениях частные клиники просят предоставить льготу по налогу на добавленную стоимость на импорт медицинского оборудования и инструментов, запасных частей и компонентов, а также расходных материалов.

Глава государства сообщил, что с 1 апреля 2022 года медицинское оборудование, изделия, инструменты и материалы, ввозимые медицинскими организациями из-за границы, будут освобождены от НДС и таможенных пошлин до 1 января 2025 года.

В обращениях также указывается, что частные клиники вынуждены платить от 700 тысяч до 40 млн сумов за разрешение на работу в Узбекистане при привлечении квалифицированных специалистов.

«Это требование распространяется даже на специалистов, которых приглашают для проведения высокотехнологичных операций в короткие сроки, а также „мастер-класса“ для врачей. Кроме того, частные клиники должны платить „туристский сбор“ за иностранцев, приезжающих в нашу страну на лечение в рамках медицинского туризма», — сказал президент.

В связи с этим, с 1 апреля 2022 года:

резко уменьшится размер платы за выдачу разрешений на работу иностранным врачам в Узбекистане;

туристский сбор для частных клиник будет отменён.

Кроме того, ожидается, что для частных медучреждений будут кардинально пересмотрены санитарно-строительные требования для получения лицензии.

Напомним, что льготы на импорт оборудования были и раньше. Постановлением президента от 1 апреля 2017 года (ПП-2863) до 1 января 2022 года компании могли завозить новое медоборудование, комплектующие изделия, запасные части и расходные материалы (кроме стоматологического и косметологического оборудования), в том числе по договорам лизинга, без уплаты таможенных платежей и НДС.