В целях минимизации влияния глобальных кризисов на автомобильную промышленность Узбекистана председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков при участии его заместителей и руководителей подразделений отрасли провел комплексное изучение деятельности структурных предприятий UzAuto в Андижанской области.

В период глобальных кризисов, связанных с пандемией, а также проблемами с логистической и геополитической обстановкой, автомобильная отрасль должна пристально следить за всеми изменениями на мировой арене и оперативно реагировать на все колебания. На сегодняшний день в мире стали обычными регулярные новости о повышении цен на сырье и автомобили, снижении объемов производства, полной или частичной остановке заводов, сокращениях и прочих негативных последствий.





Несмотря на тяжелую обстановку на мировом авторынке компании UzAuto Motors удалось избежать ее критического воздействия на деятельность предприятия. Более того, в 2022 году перед всей автомобильной отраслью и компанией UzAuto Motors поставлена четкая задача — найти дополнительные пути снижения себестоимости, минимизировать потери и выйти на максимальные показатели по производству автомобилей. Решение именно этих вопросов стало основной темой на повестке визита руководства UzAuto в Асаку, начавшегося 9 мая.

В тесном сотрудничестве со службой комплаенс Шавкат Умурзаков лично изучил все направления и пообщался с сотрудниками предприятия. Каждый смог дать свои рекомендации и высказать мнение. В ходе встречи с сотрудниками также было отмечено, что для достижения поставленных целей важна поддержка всей команды и для руководителя важно, чтобы все сотрудники были удовлетворены своей работой.





В ходе тщательного изучения вопросов логистики, цепочек поставок (Supply Chain), качества продукции и выполнения бизнес-планов, направленного на смягчение последствий глобальных кризисов, Шавкатом Умурзаковым были поставлены задачи по всем основным направлениям.

Закупки

Непрерывный рост мировых цен на сырье, комплектующие и логистику требует постоянной и напряженной работы по оптимизации расходов. В целях недопущения роста себестоимости продукции, а также проработки дополнительных путей экономии затрат необходимо снижение стоимости всех импортируемых UzAuto Motors комплектующих на дополнительные 21 млн долларов в год. Также оптимизация затрат на комплектующие в размере на дополнительные 11 млн долларов в год должна затронуть и структурные предприятий UzAuto, поставляющие комплектующие на завод. Те же процессы будут направлены и на закупку сырья. В частности, расходы на сталь должны быть уменьшены на дополнительные 8 млн долларов в год.

Тяжелая ситуация с логистикой, связанная с большими заторами в китайских портах и повышением ее стоимости также требует от компании кардинальных решений по оптимизации данного направления на дополнительные 12,5 млн долларов в год, в которые включены и прочие расходы.

Производство

По результатам анализа деятельности прессового, сварочного, окрасочного и сборочного цехов UzAuto Motors было поручено повысить эффективность завода до 92% и увеличить объем производства заводов Асаке до 120 тысяч единиц автомобилей за шесть месяцев.





Отдельно было поручено ускорить запуск полного цикла производства автомобилей Chevrolet Tracker, а также усовершенствовать работу цеха SKD-сборки, увеличив объем суточного производства до 250 единиц. Значительные результаты ожидаются и в снижении себестоимости продукции За счет оптимизации процессов без привлечения дополнительных инвестиций ожидаемый результат по итогам 2022 года — 33,5 млрд сумов.

Цепочка поставок (Supply Chain)

В ходе визита руководителю UzAuto был представлен отчет о проделанной работе по совершенствованию деятельности в данном направлении. По итогам изучения руководителям соответствующих подразделений были даны поручения: сократить используемые для перевозок комплектующие контейнеры в 2022 году до 988 единиц и достичь экономии в размере 12,127 тысяч долларов в год.





Для достижения данных показателей было поручено оптимизировать загрузку контейнеров мелко- и крупногабаритными деталями, изучить экономический эффект перевода доставки деталей из Китая с железнодорожного типа на автомобильный, на основе стратегического плана подготовить предложения по улучшению размещения груза на кораблях и вагонах.

Кроме того, ответственным была поставлена задача изучить возможность дальнейшей локализации и переноса поставки комплектующих деталей для автомобилей Chevrolet Tracker и Onix из Бразилии в Китай.

Торговля

Руководством UzAuto были поставлены задачи перед компанией Uzauto Motors по увеличению объемов продаж, улучшению качества обслуживания, наращиванию экспорта и прочих улучшений условий продаж. А именно: увеличить объем реализации автомобилей на внутреннем рынке до 291 тысячи единиц, объем экспорта автомобилей — в 2 раза, а объем экспорта запасных частей — в 1,2 раза.

Перед сотрудниками по торговле также была поставлена задача увеличить доступность запасных частей на автомобили Chevrolet на внутреннем рынке в четыре раза, обеспечить наличие во всех дилерских центрах оригинальных запасных частей GM Original, а также расширить линейки доступных автомобильных аксессуаров.





Изменения должны затронуть и время доставки готовых автомобилей клиентам компании, а также качество обслуживания клиентов путем повышения квалификации сотрудников дилерских центров и повышения уровня автоматизации складского хранения запасных частей. Также должна быть реализована модернизация колл-центра UzAuto Motors, направленная на создание на его базе службы, ориентированной на решение вопросов клиентов, а также выполняющей опросы и анализ мнения клиентов о работе компании и ее дилерских центров.

Вопросы бюджета и бизнес-плана на 2022 год также стали основной темой расширенной рабочей встречи, состоявшейся в рамках визита Шавката Умурзакова. Автомобильная промышленность отличается высокой технологичностью и сложностью, поэтому практически все автомобильные производства являются активными участниками мирового разделения труда и цепочек поставок. В нынешних условиях непредсказуемости глобального рынка председатель правления «Узавтосаноат» обратил внимание на необходимость не только добиться поставленных целей в бизнес-плане 2022 года, но и обратить пристальное внимание на то, что было упущено в 2021 году.

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