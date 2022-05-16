В Хороге Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана 14 мая несколько сотен жителей вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы области Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода. Они также требовали снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана.

Кроме того, митингующие настаивали на привлечении к ответственности виновных в гибели Гулбиддина Зиебекова (он был убит в ноябре 2021 года в ходе спецоперации силовиков), освобождении Амриддина Аловатшоева, Чоршанбе Чоршанбиева и других жителей области, задержанных после ноябрьских протестов. Протестующие утверждали, что если их требования не будут выполнены, то они вновь соберутся на акцию протеста.

Прокуратура области пригрозила организаторам митинга делом о терроризме, сообщает «Бомдод» со ссылкой на выступление прокурора области Парвиза Орифзода на местном телевидении. Представитель ведомства назвал митинг «незаконной акцией», организованной «неформальным лидером» микрорайона Бархорог (Верхний Хорог) Мамадбокиром Мамадбокировым, Мухиддином Кабири и Алимом Шерзамоновым, чтобы подорвать безопасность страны.

В прокуратуре заявили, что власти будут рассматривать эти действия как терроризм и отреагируют на них соответственно. Орифзода отметил, что, если Мамадбокиров и его сторонники будут пытаться организовать новые протесты, власти будут жёстко пресекать эти попытки как террористический акт.

Ситуация в ГБАО осложнилась в последние дни после того, как суды приговорили активиста Амриддина Аловатшоева к 18 годам колонии и бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева к 5,5 годам лишения свободы.

Власти отказались рассмотреть вопрос об отставке, из-за чего 16 мая большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили сотрудники силовых ведомств Таджикистана, сообщают местные СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов ГБАО применили резиновые пули и слезоточивый газ против участников протеста. Сообщается о нескольких пострадавших.