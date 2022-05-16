Жить в центре города, забыть о пробках, работать, учиться и отдыхать в непосредственной близости от дома — мечта, которая совсем скоро воплотится в жизнь. Golden House запустил линейку проектов под зонтичным брендом O`Z. Идея, лежащая в основе, революционна и проста: многофункциональное пространство со всем необходимым для комфортной жизни в шаговой доступности.

13 мая Golden House запустили первый проект в формате O`Z — O`Z Mahal, располагающийся на территории бывшего экскаваторного завода. В состав проекта войдут четыре жилых квартала, торговый центр, два бизнес-центра и фудмаркет — современное гастрономическое пространство со своим базаром, множеством кафе и ресторанов. На территории комплекса будет построена школа, а также большое количество общественных зон, игровых и детских площадок.





Линейка проектов под зонтичным брендом O`Z — это современные технологии и передовые решения в гармонии с традиционными ценностями жителей Узбекистана, забота о старших поколениях и широкие возможности для развития молодежи. Таким образом команда Golden House создает инновационный формат инфраструктуры — «новая махалля». Здесь все, что нужно человеку в рамках городского пространства, находится в непосредственной близости от дома.





По своим характеристикам комплексы проекта бренда O`Z могут превзойти большинство предложений на современном рынке недвижимости. Ключевыми преимуществами таких проектов являются:

Экономия времени. Больше не придется тратить время на рутинные транспортные передвижения. Все необходимое находится под рукой — школа, магазины, офисы, места для занятия спортом и комфортных прогулок. Безопасность. Комплексы строятся в соответствии с принципом «закрытый двор без машин», а внутреннее пространство оборудовано надежными системами контроля и охраны территории. Современные технологические решения. Пространства оснащены передовыми инженерными решениями, такими как умный дом, центральная система вентиляции и кондиционирования, фильтрация воды и воздуха, система контроля доступа во двор и подъезд с Face-ID, умный шлагбаум на въезде в подземный паркинг, автоматическая система распознавания номеров автомобилей, солнечные батареи для освещения мест общего пользования, подогрева воды, зарядки электромобилей и многое другое. Энергоэффективные технологии помогут снизить потребление ресурсов, что станет дополнительным вкладом в экологическую устойчивость мегаполиса. Добрососедство и комьюнити. Команда Golden House поставила перед собой цель — создать новый формат продукта, который включал бы в себя не только все передовые технологии, но при этом сохранял традиционные ценности узбекской культуры. Поэтому комплексы проекта O`Z будут насыщены возможным максимумом внутренней инфраструктуры, включая кафе и рестораны, где можно будет собираться с семьей, проводить время за общением с друзьями и соседями.





Важнейшая составляющая новых проектов — бережное отношение к городу и окружающей среде, поэтому комплексы O`Z будут построены на пустующих территориях в центре города. Тем самым Golden House преображает современный Ташкент, не нарушая существующую экосистему жилых кварталов.

Проекты бренда O`Z — это территория комфорта и безопасности. Это новый, прогрессивный формат экологически, экономически и социально устойчивого городского пространства, гармонично сочетающий ультрасовременные технологии с культурными ценностями и вековыми традициями.





О компании

ООО Golden House Property Group (входит в Orient Group) — один из крупных застройщиков Узбекистана, работающий на рынке более 13 лет. В портфеле компании более 30 реализованных масштабных проектов жилой и коммерческой недвижимости.

На сегодняшний день Golden House осуществляет полный цикл девелопмента, реализуя проекты в различных ценовых сегментах: комфорт, бизнес и премиум. Проекты компании отличаются высокой сейсмоустойчивостью, инновационностью и экологичностью. Golden House одним из первых среди девелоперов Узбекистана получил международное признание, в частности семь наград Asia Pacific Property Awards. Компания уделяет особое внимание развитию городской инфраструктуры, проектируя и строя дорожные развязки, новые парки, школы, детские сады и музеи.

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