Московская биржа планирует запустить торги тремя новыми валютами. Одной из них может стать узбекский сум, сообщили источники РБК.

Московская биржа в ближайшее время планирует расширить список доступных на площадке валют. Одной из них должен стать дирхам — валюта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), рассказали РБК три источника на финансовом рынке.

По данным собеседников издания, обсуждается запуск торгов эмиратским дирхамом, армянским драмом и узбекским сумом.

Сейчас на площадке доступен обмен рубля на 10 иностранных валют: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.

Источник РБК считает расширение списка доступных валют «логичным шагом», поскольку обороты торгов на бирже упали. Среднесуточный объем торгов в паре доллар-рубль в апреле 2022 года составил 81,5 млрд рублей, в апреле 2021 года — 242,9 млрд рублей.

Резкое сокращение связано с запретом на операции с российскими ценными бумагами для нерезидентов. Ранее на снижение объема торгов также оказывала влияние комиссия за покупку валюты на бирже в 30%, затем ее сократили и в начале апреля отменили.

Независимый аналитик по финансовым рынкам Алексей Бушуев заявил «Коммерсанту», что в условиях санкций власти пытаются перестроить экономику на альтернативные валюты.

«Практически полная замкнутость для международных операций России на доллар и евро раньше была очевидной и не требовала новых валют. В новом дефрагментированном мире нам надо перестраивать торговые отношения, причем если раньше это были, прежде всего, финансовые операции, то сейчас именно торговые. Основными игроками могут стать большие банки, центральные банки. К тому же иностранные деньги на Московской бирже — мощная демонстрация поддержки отношений с Россией», — считает он.

Советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции» Сергей Хестанов отметил, что после того, как иностранные компании начали уходить с российского рынка, власти ввели параллельный импорт, то есть разрешили завозить определенные товары без согласия правообладателей. Однако поставки идут через третьи страны.

«Для этого необходима достаточная ликвидность по паре рубль плюс валюта страны, которую предполагается использовать для параллельного импорта. Если китайский юань на бирже высоколиквиден, то остальные валюты не слишком. По мере роста спроса на операции с этими деньгами, скорее всего, ликвидность повысится», — отметил он.

Эксперт считает, что реализация этого сценария будет зависеть от санкционной политики.

«Пока государства, через которые идут поставки, какому-то жесткому давлению с помощью вторичных мер не подвергаются. С другой стороны, можно предположить, что если большие объемы параллельного импорта пойдут через какие-то конкретные страны, то они могут столкнуться с вторичными санкциями. Но пока идея поднять ликвидность в каких-то экзотических валютах выглядит вполне рационально», — заявил Сергей Хестанов.