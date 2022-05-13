Фото тени чёрной дыры в центре нашей Галактики — Млечного Пути — опубликовала исследовательская команда астрономов из проекта Event Horizon Telescope. Это изображение получено с использованием сети из восьми радиотелескопов в мире и даёт убедительное доказательство существования сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики, сообщает проект.

Чёрная дыра (область пространства-времени с сильнейшим притяжением, которое не может покинуть даже свет или объекты, движущиеся со скоростью света) в центре нашей Галактики находится на расстоянии около 27 тыс. световых лет от Земли.

«Ранее учёные видели звезды, вращающиеся вокруг чего-то невидимого, компактного и очень массивного в центре Млечного Пути. Полученный снимок даёт первое прямое визуальное свидетельство того, что этот объект, известный как Стрелец A* (Sgr A*, произносится: sadge-ay-star), является чёрной дырой», — указывают исследователи.

Астрономы описывают полученный снимок так: «Мы не можем видеть саму чёрную дыру, потому что она совершенно тёмная, но светящийся газ вокруг неё даёт характерный признак: тёмную центральную область (называемую „тенью“), окружённую яркой кольцеобразной структурой. Снимок фиксирует свет, искривлённый мощной гравитацией чёрной дыры, которая в четыре миллиона раз массивнее нашего Солнца».

Съёмку проводили в течение 10 ночей в апреле 2017 года с участием восьми радиотелескопов, чтобы получить виртуальный телескоп «размером с Землю». На обработку снимков понадобилось пять лет.

Основное усреднённое изображение сохраняет особенности, которые чаще всего наблюдаются на снимках, и подавляет особенности, которые проявляются нечасто.

Полученный массив снимков разбит на четыре кластера, усреднённые изображения по четырём кластерам показаны в нижнем ряду. Три кластера имеют кольцевую структуру, но с разным распределением яркости вокруг кольца. Четвёртый кластер содержит изображения, которые также соответствуют данным, но не выглядят кольцевыми.

Гистограммы показывают относительное количество изображений, принадлежащих каждому кластеру. В каждый из первых трёх кластеров попали тысячи изображений, тогда как четвёртый, самый маленький кластер, содержит всего сотни изображений. Высота столбцов указывает относительный «вес» или вклад каждого кластера в усреднённое изображение вверху.

Первое фото чёрной дыры было получено в 2017 году — это была чёрная дыра в галактике М87, расположенной в 55 млн световых лет от Земли. На том снимке была замечена тень, закрывающая красную, обтекающую её раскалённую плазму. Чёрная дыра в сердце Млечного Пути во много раз меньше.

«У нас есть два совершенно разных типа галактик и две очень разные массы чёрных дыр, но вблизи края этих чёрных дыр выглядят удивительно похожими», — говорит профессор теоретической астрофизики Сера Маркофф, сопредседатель научного совета EHT.

«Это говорит нам о том, что общая теория относительности управляет этими объектами, и любые различия, которые мы увидим дальше, должны быть связаны с различиями в материале, который окружает чёрные дыры», — отмечает исследователь.