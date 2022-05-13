Правительственная рабочая группа, созданная по поручению премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, отправилась в Казахстан для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП в Жамбылской области 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В состав группы под руководством заместителя министра по чрезвычайным ситуациям вошли представители министерств внутренних дел, внешних дел, здравоохранения и транспорта. Задачей группы является оказание необходимой помощи пострадавшим в ДТП, их возвращение в Узбекистан и изучение причин произошедшего.





В автобусе, попавшем в ДТП, находились 53 пассажира, в том числе 47 граждан Узбекистана. Причиной аварии предварительно названо ухудшение погодных условий. В результате столкновения автобуса с прицепом трактора, двигавшегося в попутном направлении, погибло 2 узбекистанца, ещё 16 граждан находятся в районной больнице, в том числе 2 — в отделении реанимации.

Граждане Узбекистана могут обратиться за помощью в Генеральное консульство Узбекистана в городе Алматы по номерам +77779504422 или +77779504433.