В Tashkent INDEX остается все меньше магазинов стоимостью от 200 млн сумов на первых этажах коммерческих блоков.

Все коммерческие помещения поделены на следующие категории:

мебельная продукция;

товары для дома;

косметика и парфюмерия;

текстиль и одежда;

канцелярские принадлежности;

продукты питания;

бытовая техника;

строительные материалы;

спортивные товары;

универсальные магазины вдоль центральной дороги.





Также в Tashkent INDEX имеются помещения для малого бизнеса на втором этаже. Здесь предприниматели смогут организовать офис, пункт обслуживания клиентов или малое производство.

В Tashkent INDEX создается развитая инфраструктура для предпринимательства. Она будет включать:

услуги управляющей компании Tashkent INDEX Service;

круглосуточную охрану и видеонаблюдение;

удобные подъездные пути к каждому магазину;

наличие большого количества парковок;

бесплатные автобусы до Tashkent INDEX для посетителей.

Благодаря открытию новой транспортной развязки, соединяющей ул. Янги Сергели с ул. Шота Руставели и Чупонота, добраться до Tashkent INDEX стало быстрее и легче. Дорога от центра Ташкента займет не более 15 минут.

На данный момент в Tashkent INDEX осталось всего несколько магазинов стоимостью от 200 млн сумов. Не стоит упускать шанс выгодно инвестировать в коммерческую недвижимость.





Tashkent INDEX — новая локация для бизнеса

Tashkent INDEX — это масштабный торгово-производственный комплекс в Янгихаётском районе Ташкента. На площади 72 га возводятся более 3000 магазинов, 130 производственных помещений, 3000 помещений для малого бизнеса, логистический центр, гостиница, точки общественного питания, экспоцентр, автостанция и множество других объектов для эффективного и комфортного ведения бизнеса.

Получить подробную информацию о перспективах ведения бизнеса в Tashkent INDEX и условиях приобретения магазинов можно в офисе продаж и по телефону информационного центра: (+998) 55−900−99−99.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

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