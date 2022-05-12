В Tashkent INDEX остается все меньше магазинов стоимостью от 200 млн сумов на первых этажах коммерческих блоков.
Все коммерческие помещения поделены на следующие категории:
- мебельная продукция;
- товары для дома;
- косметика и парфюмерия;
- текстиль и одежда;
- канцелярские принадлежности;
- продукты питания;
- бытовая техника;
- строительные материалы;
- спортивные товары;
- универсальные магазины вдоль центральной дороги.
Также в Tashkent INDEX имеются помещения для малого бизнеса на втором этаже. Здесь предприниматели смогут организовать офис, пункт обслуживания клиентов или малое производство.
В Tashkent INDEX создается развитая инфраструктура для предпринимательства. Она будет включать:
- услуги управляющей компании Tashkent INDEX Service;
- круглосуточную охрану и видеонаблюдение;
- удобные подъездные пути к каждому магазину;
- наличие большого количества парковок;
- бесплатные автобусы до Tashkent INDEX для посетителей.
Благодаря открытию новой транспортной развязки, соединяющей ул. Янги Сергели с ул. Шота Руставели и Чупонота, добраться до Tashkent INDEX стало быстрее и легче. Дорога от центра Ташкента займет не более 15 минут.
На данный момент в Tashkent INDEX осталось всего несколько магазинов стоимостью от 200 млн сумов. Не стоит упускать шанс выгодно инвестировать в коммерческую недвижимость.
Tashkent INDEX — новая локация для бизнеса
Tashkent INDEX — это масштабный торгово-производственный комплекс в Янгихаётском районе Ташкента. На площади 72 га возводятся более 3000 магазинов, 130 производственных помещений, 3000 помещений для малого бизнеса, логистический центр, гостиница, точки общественного питания, экспоцентр, автостанция и множество других объектов для эффективного и комфортного ведения бизнеса.
Получить подробную информацию о перспективах ведения бизнеса в Tashkent INDEX и условиях приобретения магазинов можно в офисе продаж и по телефону информационного центра: (+998) 55−900−99−99.
Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.
Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.
Ориентир: Сергелийская ярмарка.
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