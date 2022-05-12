Журналистка газеты «Бувайда кузгуси» Шарифа Мурод (Шарифа Мадрахимова) 10 мая опубликовала обращение местного фермера Икболжона Мелибоева к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в преддверии его визита в Ферганскую область (12−13 мая).

Руководитель фермерского хозяйства «Шерхон Шохжахон Дадахон», занимающегося выращиванием хлопка и зерна, сообщил, что с 2013 года ему удалось улучшить 79,3 га земли, которая ранее считалась непригодной для использования, имея высокий уровень засоления почвы и плохую обеспеченность водой. По его словам, он создал необходимую инфраструктуру, провёл электрическую линию, закупил дополнительно к одному шесть насосов для полива.

Икболжон Мелибоев сообщил, что эффективно использовал эти 79,3 га земли, переданные ему в долгосрочную аренду: стабильно выполняя план по выращиванию зерна и хлопка, сдал дополнительно 30−50 тонн зерна из урожая зерновых по госзаказу в 2019—2021 годах, а план по хлопку в 2019—2020 годах был выполнен с профицитом.

Фермер заявил, что летом 2021 года попал в больницу из-за болезни, в связи с чем агротехнические мероприятия на 23 га земли были отложены, и это привело к засорению посевов сорняками. Рабочие и его сыновья не успевали вовремя провести прополку. 8 августа поле посетили хоким района Бехзод Ибрагимов, замхокима области Алибек Турсунов и другие руководители.

«Хоким района сказал: „Ты меня опозорил перед хокимом области, пиши заявление“. Я попытался подробно объяснить своё положение… Сказал, что проведу агротехнические мероприятия за два дня. В ответ он сказал, чтобы я всё равно написал заявление, а если я сделаю работы за два дня, то он порвёт документ. Он принудил меня это сделать… Я поверил его словам и написал заявление, но не указал дату», — рассказал глава фермерского хозяйства.

Икболжон Мелибоев поставил печать на документ. Затем он занялся устранением недостатков и посадил хлопок.

8 апреля 2022 года хоким области подписал решение, согласно которому земельная площадь в 79,3 га возвращена в резерв хокимията. Теперь земли будут выставлены на аукцион.

Фермер сообщил, что уже подписал договоры на поставку зерна и хлопка из урожая 2022 года. В беседе с журналисткой он спросил, кто покроет ему расходы за девять лет.

«Я только привёл землю в порядок и вышел в прибыль, а хоким района угрозами обманул меня и заставил написать заявление, обещая разорвать его, если я выполню агротехнические работы. Он разорил меня. Кто теперь оплатит расходы, которые я понёс за девять лет? Лучше бы хоким района Бехзод Ибрагимов сжёг мой дом… Чем я теперь детей буду кормить?» — сказал он.

Давление на журналистку

Шарифа Мурод. Фото: Facebook.

На следующий день после публикации своего поста Шарифа Мурод сообщила, что на неё оказывается давление. По словам журналистки, пресс-секретарь хокимията Бувайдинского района и главный редактор газеты «Бувайда кузгуси» Азиза Солиева попросила её написать заявление об увольнении.

«Боже мой! Почему люди такие?! Меня только что попросили написать заявление об увольнении. Оказалось, что перед визитом [президента] я проявила неуважение (потому что сказала правду), дискредитировав Бувайдинский район. Начальник информационной службы хокимията Бувайдинского района обвиняет меня в том, что я, отведав соли, плюнула в солонку. Меня просят удалить пост. Гудбай, свобода слова», — написала она.

Спустя 16 часов журналистка сообщила, что конфликт урегулирован.

«Моя начальница, неутомимая, правдивая журналистка Азизахон Солиева, которую я уважаю, рассердилась из-за моего отказа удалить пост. Мы высказали друг другу некоторые обидные слова. Но я из-за этого не в обиде. Потому что она тоже от кого-то выслушала, что её разозлило, а я стояла на своём. Произошло недопонимание. И ещё: благодаря этому посту я в очередной раз узнала, кто мне друг, а кто враг. Сегодня я на работе. Начальница встретила меня, как будто ничего и не было, и дала задания», — написала она.

Реакция хокимията области

Пресс-служба хокимията Ферганской области напомнила, что журналист имеет право распространять через СМИ свои новости и материалы, в которых выражает своё мнение.

«Закон предусматривает, что журналист не может быть привлечён к ответственности за публикацию критических материалов. Государство гарантирует журналисту свободный доступ к информации и её распространение, а также защиту при осуществлении им профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.

По данным областной администрации, дело о попытке уволить Шарифу Мурод за критическое выступление в соцсетях будет изучено. «В случае подтверждения факта нарушения законодательства о защите журналистской деятельности виновные будут привлечены к ответственности», — сообщили в хокимияте.

Кроме того, отмечается, что областной хокимият сформировал рабочую группу для изучения законности возврата земли фермера Бувайдинского района в резерв районного хокимията.

В апреле 2020 года Шарифа Мадрахимова, работавшая тогда корреспондентом газеты «Маърифат», сообщила, что её удерживали в ОВД Учкуприкского района за съёмку продовольственной ярмарки и удалили видеозаписи с её телефона. Журналистка намеревалась проверить соответствие цен на продукты заявленным администрацией. В результате сотрудник хокимията, пытавшийся отобрать у неё телефон, был уволен.