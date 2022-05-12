Журналистка газеты «Бувайда кузгуси» Шарифа Мурод (Шарифа Мадрахимова) 10 мая опубликовала обращение местного фермера Икболжона Мелибоева к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в преддверии его визита в Ферганскую область (12−13 мая).
Руководитель фермерского хозяйства «Шерхон Шохжахон Дадахон», занимающегося выращиванием хлопка и зерна, сообщил, что с 2013 года ему удалось улучшить 79,3 га земли, которая ранее считалась непригодной для использования, имея высокий уровень засоления почвы и плохую обеспеченность водой. По его словам, он создал необходимую инфраструктуру, провёл электрическую линию, закупил дополнительно к одному шесть насосов для полива.
Икболжон Мелибоев сообщил, что эффективно использовал эти 79,3 га земли, переданные ему в долгосрочную аренду: стабильно выполняя план по выращиванию зерна и хлопка, сдал дополнительно 30−50 тонн зерна из урожая зерновых по госзаказу в 2019—2021 годах, а план по хлопку в 2019—2020 годах был выполнен с профицитом.
Фермер заявил, что летом 2021 года попал в больницу из-за болезни, в связи с чем агротехнические мероприятия на 23 га земли были отложены, и это привело к засорению посевов сорняками. Рабочие и его сыновья не успевали вовремя провести прополку. 8 августа поле посетили хоким района Бехзод Ибрагимов, замхокима области Алибек Турсунов и другие руководители.
«Хоким района сказал: „Ты меня опозорил перед хокимом области, пиши заявление“. Я попытался подробно объяснить своё положение… Сказал, что проведу агротехнические мероприятия за два дня. В ответ он сказал, чтобы я всё равно написал заявление, а если я сделаю работы за два дня, то он порвёт документ. Он принудил меня это сделать… Я поверил его словам и написал заявление, но не указал дату», — рассказал глава фермерского хозяйства.
Икболжон Мелибоев поставил печать на документ. Затем он занялся устранением недостатков и посадил хлопок.
8 апреля 2022 года хоким области подписал решение, согласно которому земельная площадь в 79,3 га возвращена в резерв хокимията. Теперь земли будут выставлены на аукцион.
Фермер сообщил, что уже подписал договоры на поставку зерна и хлопка из урожая 2022 года. В беседе с журналисткой он спросил, кто покроет ему расходы за девять лет.
«Я только привёл землю в порядок и вышел в прибыль, а хоким района угрозами обманул меня и заставил написать заявление, обещая разорвать его, если я выполню агротехнические работы. Он разорил меня. Кто теперь оплатит расходы, которые я понёс за девять лет? Лучше бы хоким района Бехзод Ибрагимов сжёг мой дом… Чем я теперь детей буду кормить?» — сказал он.
Давление на журналистку
Шарифа Мурод. Фото: Facebook.
На следующий день после публикации своего поста Шарифа Мурод сообщила, что на неё оказывается давление. По словам журналистки, пресс-секретарь хокимията Бувайдинского района и главный редактор газеты «Бувайда кузгуси» Азиза Солиева попросила её написать заявление об увольнении.
«Боже мой! Почему люди такие?! Меня только что попросили написать заявление об увольнении. Оказалось, что перед визитом [президента] я проявила неуважение (потому что сказала правду), дискредитировав Бувайдинский район. Начальник информационной службы хокимията Бувайдинского района обвиняет меня в том, что я, отведав соли, плюнула в солонку. Меня просят удалить пост. Гудбай, свобода слова», — написала она.
Спустя 16 часов журналистка сообщила, что конфликт урегулирован.
«Моя начальница, неутомимая, правдивая журналистка Азизахон Солиева, которую я уважаю, рассердилась из-за моего отказа удалить пост. Мы высказали друг другу некоторые обидные слова. Но я из-за этого не в обиде. Потому что она тоже от кого-то выслушала, что её разозлило, а я стояла на своём. Произошло недопонимание. И ещё: благодаря этому посту я в очередной раз узнала, кто мне друг, а кто враг. Сегодня я на работе. Начальница встретила меня, как будто ничего и не было, и дала задания», — написала она.
Реакция хокимията области
Пресс-служба хокимията Ферганской области напомнила, что журналист имеет право распространять через СМИ свои новости и материалы, в которых выражает своё мнение.
«Закон предусматривает, что журналист не может быть привлечён к ответственности за публикацию критических материалов. Государство гарантирует журналисту свободный доступ к информации и её распространение, а также защиту при осуществлении им профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.
По данным областной администрации, дело о попытке уволить Шарифу Мурод за критическое выступление в соцсетях будет изучено. «В случае подтверждения факта нарушения законодательства о защите журналистской деятельности виновные будут привлечены к ответственности», — сообщили в хокимияте.
Кроме того, отмечается, что областной хокимият сформировал рабочую группу для изучения законности возврата земли фермера Бувайдинского района в резерв районного хокимията.
В апреле 2020 года Шарифа Мадрахимова, работавшая тогда корреспондентом газеты «Маърифат», сообщила, что её удерживали в ОВД Учкуприкского района за съёмку продовольственной ярмарки и удалили видеозаписи с её телефона. Журналистка намеревалась проверить соответствие цен на продукты заявленным администрацией. В результате сотрудник хокимията, пытавшийся отобрать у неё телефон, был уволен.
Владимир Владимирович
Когда наконец угомонят местных царьков? Раздайте землю тем кто реально ею занимается или сделайте уже настоящую частную собственность на нее.
Georg Lepzunski
Перед визитом Президента все должно быть вычищено и отполировано. Бордюры покрашены, елки посажены, ненужные люди уволены. Тем и и живем.