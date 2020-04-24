Сотрудник хокимията Учкуприкского района Ферганской области, пытавшийся воспрепятствовать деятельности журналистки Шарифы Мадрахимовой, освобожден от должности, сообщила пресс-служба районной администрации.

Как мы писали ранее, специальный корреспондент газеты «Марифат» Шарифа Мадрахимова заявила что ее удерживали в ОВД Учкуприкского района за съемку продовольственной ярмарки и удалили видеозаписи с телефона. Журналистка намеревалась проверить соответствие цен на продукты заявленным администрацией, однако во время съемки секретарь хокима Шохжахон Муйдиев схватил ее за руку и пытался отобрать телефон.

По данным хокимията, в отношении Шохжахона Муйдиева проведено внутреннее ведомственное расследование, которое подтвердило, что он нарушил правила профессиональной этики государственных служащих.

Он освобожден от должности секретаря хокима, трудовой договор с ним расторгнут.

Инцидент между Шарифой Мадрахимовой и бывшим сотрудником хокимията расследуется районными правоохранительными органами. По результатам изучения будет принято законное решение и предоставлена дополнительная информация.

Журналистка, комментируя заявление администрации, отметила, что после произошедших событий руководитель пресс-службы хокимията Учкуприкского района выразил ей поддержку и не стал выполнять поручения руководителей.

«После тех событий руководитель пресс-службы хокимията Учкуприкского района целый день ходил со мной. Он сказал, что поддержит меня как журналиста, не напишет ни строчки против меня, пока не станут известны результаты расследования. Но, согласно требованию, он должен был что-то написать. Он ответил на сотни звонков и заявил, что будет ждать, пока прокуратура не прояснит ситуацию. Честно говоря, я благодарна этому парню. Он не стал выполнять различные поручения руководителей, не стал начинать кампанию по очернению моего имени», — написала Шарифа Мадрахимова.

Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента обратилось в Генеральную прокуратуру Узбекистана с просьбой дать правовую оценку действиям представителей районного хокимията и сотрудников РОВД на предмет возможного нарушения ими норм законов «О СМИ» и «О защите профессиональной деятельности журналиста», а также Уголовного кодекса.