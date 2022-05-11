На новом этапе экономического развития Узбекистан уделяет особое внимание стремительному развитию сферы услуг. Эта сфера играет важную роль в экономическом росте, занятости и сокращении бедности. Повышение производительности труда и человеческого капитала в стране, расширение международной торговли также требуют развития сферы услуг.

В результате успешной реализации Государственной программы развития сферы услуг ускорился количественный рост субъектов отрасли, улучшилась отраслевая структура сферы, расширились виды услуг, формируется современный и качественный рынок отрасли. В частности, в настоящее время доля сектора сферы услуг в ВВП Узбекистана составляет 38% — это 60% всех предприятий и более 50% всего занятого населения.





В 2021 году со стороны правительства принят ряд законов и постановлений для развития отрасли. В частности, постановление президента Узбекистана №ПП-5113 от 11 мая 2021 года «О мерах по ускоренному развитию сферы услуг» предусматривает превращение сферы услуг в важный драйвер экономики страны, за счет удвоение объема предоставляемых услуг.

6−7 мая в Кашкадарьинской области в целях ознакомления с процессом развития сферы услуг был организован пресс-тур для представителей СМИ при участии АО «Узнацбанк». В ходе пресс-тура участники ознакомились с деятельностью Кашкадарьинского областного филиала банка.

Кашкадарьинский областной филиал начал свою деятельность 3 августа 1992 года и по сей день ведет свою работу в различных частях области. В частности, четыре филиала банка в Каршинском, Гузарском, Шахрисабзком и Мубарекском районах, один центр банковских услуг в Нишанском районе предоставляют качественные банковские услуги населению.

За счет кредитов, предоставленных этими филиалами и центром оказания банковских услуг, в Кашкадарьинской области созданы интенсивные сады, центры торговли и бытового обслуживания, предприятия общественного питания, закуплены современные холодильные камеры большой емкости. По отраслям в 2021 году реализованы:

в промышленном секторе — 29 проектов на сумму 466,3 млрд сумов;

в сельском хозяйстве — 17 проектов на сумму 354,3 млрд сумов;

в сфере услуг — 139 проектов на сумму 109,2 млрд сумов.

В результате выделения кредитов данным предприятиям было создано 2 296 новых рабочих мест.





В филиалах обслуживаются 272,8 тысячи клиентов. Из них 257,1 тысяч — физические, 15,7 тысяч — юридические лица. Для упрощения использования платежных карт на местах расположены 18 банкоматов, 18 инфокиосков, 1822 торговых терминала.

Кроме того, для облегчения операций с иностранной валютой 5 обменных пунктов и 3 автоматизированных обменных пункта (банкомата) обслуживают жителей и гостей области в режиме 24/7.

В филиалах «Узнацбанка» особое внимание уделяется предоставлению современных банковских услуг. 54% клиентов филиала пользуются услугами дистанционного банковского обслуживания.

При этом есть возможность удаленного использования банковских услуг, таких как проведение банковских операций на счетах, оформление онлайн-кредита или его погашение, банковские операции и платежи по международным и национальным платежным картам, депозитные и конверсионные операции в иностранной валюте, денежные переводы.





Сегодня доля услуг в экономических показателях региона стремительно растет. В частности, в сфере услуг работает более 21 тысячи предприятий области.

В 2021 году объем услуг в Кашкадарьинской области достиг 13,3 трлн сумов, темп роста составил 118%. На сегодняшний день в сфере услуг в области работает более 21 тысячи предприятий, при этом регион нуждается в более 6 тысячах точек обслуживания.

На конец первого квартала 2022 года объем услуг в регионе составил 3 трлн 733 млрд сумов, темп роста достиг 135%, и создано 17,4 тысячи новых рабочих мест. С начала 2022 года количество созданных новых сервисных предприятий составляет 3 628 единиц.

В 2022 году объем услуг в регионе достигнет 19,9 трлн сумов. Планируется создать более 55 тысяч новых рабочих мест.

Подробная информация доступна на сайте банка.

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