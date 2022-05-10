Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщило, что 10 мая около 16:00 в горном селе Зохона махалли «Богистон» Сарыасийского района Сурхандарьинской области в результате кратковременного ливня сошёл селевой поток.

В результате житель махалли «Хурсан» Узунского района и скот, который он пас, а также два жителя махалли «Истиклол», находившиеся в автомобиле Nexia, были смыты потоком. Пастуху удалось спастись.

На месте находится хоким области, ведутся поисково-спасательные работы и устранение последствий селя с привлечением сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, органов внутренних дел, прокуратуры и 70 местных жителей.