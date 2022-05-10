10 мая вся территория Узбекистана будет находиться под влиянием прохладной и влажной воздушной массы, пришедшей с районов Кавказа. По большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям осадков не ожидается. Температурный фон будет на 3−4 градуса ниже нормальных значений для этого дня и не превысит +20…+25 градусов Цельсия.

11 мая, в среду, вероятность дождя сохраняется по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям в ночные и утренние часы, по областям Ферганской долины — в течение дня. Температура ночью составит +12…+17 градусов, днём — +20…+25 градусов.

12 мая на северные районы страны ожидается новое вторжение влажной и прохладной воздушной массы, из-за которого по Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь, гроза.

В пятницу 13 мая вторжение охватит всю территорию страны, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, местами с усилением ветра до 15−20 м/с. По северу осадки прекратятся.

Температура в эти два дня составит ночью +12…+17 градусов, днём 12 мая — +23…+28 градусов, 13 мая при дожде немного понизится — до +21…+26 градусов.

Всю неделю по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления.