Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон приговорён к четырём годам лишения свободы, из них год составляет реальный срок и три — условный, сообщает Euronews. Его супруга Пенелопа Фийон получила два года условного заключения.

Это решение апелляционного суда Парижа мягче решения суда первой инстанции 2020 года, когда по делу о фиктивном трудоустройстве супруги экс-премьер был признан виновным в растрате госсредств и приговорён к пяти годам тюрьмы (три из которых — условный срок), штрафу и запрету занимать выборные должности в течение 10 лет. Суд также назначил его супруге три года условного заключения.

Франсуа Фийон занимал министерские посты во Франции в 2002—2005 годах. В 2007—2012 годах был премьер-министром при президенте Николя Саркози (он был признан виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорён к трём годам тюрьмы, два из них — условно).

В 2017 года Франсуа Фийон баллотировался на президентский пост от партии республиканцев и, согласно опросам, считался вероятным кандидатом на победу. После сообщений в прессе о том, что его супруга восемь лет получала зарплату помощника депутата без выполнения должностных обязанностей, он потерял популярность и выбыл из президентской гонки, уступив в первом туре выборов Эманнуэлю Макрону и Марин Ле Пен.