Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-главу государства приговорили к трём годам лишения свободы, из них один год составит реальный срок, два — условный, сообщил РБК.

Саркози обвиняли в том, что он пытался незаконно получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур. Взамен он обещал помочь ему в получении престижной должности в Монако. В качестве улик обвинение предоставило записи телефонных переговоров бывшего президента.

Николя Саркози стал первым экс-главой республики, получившим реальный тюремный срок. Прокуратура требовала приговорить его к четырём годам лишения свободы — двум реальным и двум условным.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Сейчас в отношении него продолжается расследование уголовного дела о финансировании его президентской кампании в 2007 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Сам Саркози утверждает, что уголовные дела являются местью судей за его попытку ограничить их полномочия во время пребывания на посту президента.