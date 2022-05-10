Университет Амити в Ташкенте открылся в 2019 году. В настоящее время в университете обучается более 800 студентов по пяти направлениям:
- информационные технологии;
- компьютерный инжиниринг;
- экономика;
- туристический менеджмент;
- бизнес-администрирование.
Также в университете имеется магистратура по направлению IT.
Преимущества для студентов:
- возможность обучения за рубежом в одном из 11 филиалов и участия в программах обмена (SAP) в Нью-Йорке, Лондоне, Дубае, Сингапуре;
- стажировка в крупных компаниях, таких как AKFA, Huawei, KPMG, Hamkorbank, Hilton Tashkent, UZINFOCOM;
- стипендии для одаренных студентов в размере от 10 до 100% оплаты за обучение;
- диплом с региональной аккредитацией США и Великобритании.
Прием на 2022−2023 учебный год продолжается. Заявки можно подать онлайн до 15 мая на сайте университета.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−207−90−06.
Сайт: amity.uz
Facebook: fb.com/amityuniversityuz
Instagram: @amity_university_uz
Telegram: t.me/AmityUniversityTashkent
На правах рекламы.