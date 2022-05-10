Университет Амити в Ташкенте открылся в 2019 году. В настоящее время в университете обучается более 800 студентов по пяти направлениям:

  • информационные технологии;
  • компьютерный инжиниринг;
  • экономика;
  • туристический менеджмент;
  • бизнес-администрирование.


Также в университете имеется магистратура по направлению IT.


Преимущества для студентов:

  • возможность обучения за рубежом в одном из 11 филиалов и участия в программах обмена (SAP) в Нью-Йорке, Лондоне, Дубае, Сингапуре;
  • стажировка в крупных компаниях, таких как AKFA, Huawei, KPMG, Hamkorbank, Hilton Tashkent, UZINFOCOM;
  • стипендии для одаренных студентов в размере от 10 до 100% оплаты за обучение;
  • диплом с региональной аккредитацией США и Великобритании.


Прием на 2022−2023 учебный год продолжается. Заявки можно подать онлайн до 15 мая на сайте университета.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−207−90−06.

Сайт: amity.uz
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