Metall Center — компания, реализующая обширный ассортимент металлопродукции от одних из крупнейших производителей Узбекистана, России, Казахстана, Китая и Ирана с 2016 года. Товары Metall Center покупают государственные учреждения, крупные строительные компании и розничные покупатели.

Широкий ассортимент товаров и выгодные условия покупки

Клиенты Metall Center имеют большую возможность выбора 823 позиций товаров от 50 производителей, ежемесячно получают скидочные предложения, и экономят на логистике, покупая большую часть ходовых товаров одной партией.

Продукция Metall Center:





Компании, которые доверяют Metall Center:





Поставщики:





Преимущества Metall Center:

обслуживание: у каждого клиента — личный менеджер на всех этапах заказа;

легко оплатить: можно как наличными, так и перечислением;

бухгалтерия: быстро и надежно оформляет документы;

быстрая доставка: филиалы компании есть в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Фергане, что помогает упростить доставку товара;

скидки: компания проводит сезонные акции. На сайте есть раздел «товары по скидкам;

надежность: все товары компании сертифицированы, услуги лицензированы.





Режим работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.

Телефоны: (+998) 78−777−77−75, (+998) 95−143−59−55.

Адрес головного офиса Metall Center: Учтепинский р-н, ТКАД, промзона 5.

Ориентир: торгово-промышленный бизнес-центр Dimax.

Сайт: metallcenter.uz

E-mail: info@metallcenter.uz

Facebook: fb.com/metallcenter.uz

Instagram: @metallcenteruz

Telegram: t.me/metallcenter

На правах рекламы.