Metall Center — компания, реализующая обширный ассортимент металлопродукции от одних из крупнейших производителей Узбекистана, России, Казахстана, Китая и Ирана с 2016 года. Товары Metall Center покупают государственные учреждения, крупные строительные компании и розничные покупатели.
Широкий ассортимент товаров и выгодные условия покупки
Клиенты Metall Center имеют большую возможность выбора 823 позиций товаров от 50 производителей, ежемесячно получают скидочные предложения, и экономят на логистике, покупая большую часть ходовых товаров одной партией.
Продукция Metall Center:
Компании, которые доверяют Metall Center:
Поставщики:
Преимущества Metall Center:
- обслуживание: у каждого клиента — личный менеджер на всех этапах заказа;
- легко оплатить: можно как наличными, так и перечислением;
- бухгалтерия: быстро и надежно оформляет документы;
- быстрая доставка: филиалы компании есть в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Фергане, что помогает упростить доставку товара;
- скидки: компания проводит сезонные акции. На сайте есть раздел «товары по скидкам;
- надежность: все товары компании сертифицированы, услуги лицензированы.
Режим работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.
Телефоны: (+998) 78−777−77−75, (+998) 95−143−59−55.
Адрес головного офиса Metall Center: Учтепинский р-н, ТКАД, промзона 5.
Ориентир: торгово-промышленный бизнес-центр Dimax.
Сайт: metallcenter.uz
E-mail: info@metallcenter.uz
Facebook: fb.com/metallcenter.uz
Instagram: @metallcenteruz
Telegram: t.me/metallcenter
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