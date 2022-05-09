9 мая Узбекистан отмечает День памяти и почестей — праздник глубокого почтения, светлой грусти и безмерной благодарности. Память о победе в далеком 1945 году вызывает гордость и трепет от того, что прадеды выстояли в войне, изменившей ход мировой истории и судьбы миллионов людей — Великая победа, объединившая десятки народов под знаменем триумфа над фашизмом.

Узбекистан внес свой весомый вклад в победу над фашизмом. Более 1,5 млн узбекистанцев участвовали во Второй мировой войне. В этот сложный для многих народов период гостеприимный узбекский народ принял у себя около 1 млн человек из охваченных пламенем войны регионов. Тысячи узбекистанцев трудились в тылу, республика принимала беженцев, эвакуированные предприятия, обеспечивала фронт. За годы Второй мировой войны Узбекистан потерял более 500 тысяч своих сыновей.



Семья Шоахмада и Бахри Шомахмудовых с детьми. 1944 год, Ташкент

Ярким примером огромного доброго сердца и гостеприимства узбекского народа стал ташкентский кузнец Шоахмад Шомахмудов с женой Бахри Акрамовой, которые взяли на воспитание 14 детей. Своих детей у них не было. Среди принятых на воспитание были русские, татары, украинцы, белорусы, казахи, узбеки, чуваши и молдаване.



Семья Шоахмада и Бахри Шомахмудовых с детьми. 1944 год, Ташкент

«ЛУКОЙЛ» ежегодно поздравляет ветеранов в регионах своей производственной деятельности — в Алатском и Каракульском районах Бухарской области, Дехканабадском и Гузарском районах Кашкадарьинской области. Не стал исключением и 2022 год. Сотрудники «ЛУКОЙЛ-Узбекистан» навестили ветеранов, выразили им почтение и вручили подарки от компании.

Прискорбно осознавать, что все меньше остается ветеранов. Но память о них и их однополчанах, павших в одной из страшных войн в истории человечества, будет вечно жить в сердцах благодарных потомков и будущих поколений.





Нужно помнить о них, о том, какой ценой досталась Великая победа. О том, что предыдущие поколения завоевали ее, сражаясь плечом к плечу под обстрелами и под взрывы мин, для свободной жизни будущих поколений.

«ЛУКОЙЛ» поздравляет всех ветеранов Узбекистана с Днем памяти и почестей, желает здоровья и долгих лет жизни. Сколько бы лет ни прошло, память об их подвигах и о Великой победе будет жить в сердцах, чтобы не прерывалась нить, связывающая поколения. Эту память и почитание нужно передать детям, оставить в наследство будущим поколениям вечный пример мужества героев Второй мировой войны.

На правах рекламы.