Президент Шавкат Мирзиёев, выступая 9 мая на торжественной церемонии в новом Парке Победы, посвященной 75-летию Победы над фашизмом и Дню памяти и почестей, озвучил новые данные об участии народа Узбекистана в войне.

«Я не раз подчеркивал, что вклад народа Узбекистана в Великую Победу еще не до конца изучен, обращая на это внимание нашей общественности. Сегодня с удовлетворением хочу сказать, что за последние годы проделана большая работа в этом направлении», — сказал он.

«Мы открыли для исследователей ранее засекреченные и недоступные архивные документы и материалы. Наряду с этим усилилось сотрудничество с архивными учреждениями, музеями и фондами, учеными-историками, специалистами, общественностью республик бывшего Союза и других зарубежных стран. Благодаря проведенным научным исследованиям сегодня получены новые важные», — отметил президент.

«Мы имеем все основания говорить о начале нового этапа в изучении нашей истории периода Второй мировой войны. Так, до сих пор считалось, что из 6 миллионов 551 тысячи человек, проживавших в то время в республике, в войне участвовали около 1 миллиона 500 тысяч. А как свидетельствуют последние данные, из Узбекистана были мобилизованы на фронт около 1 миллиона 951 тысячи человек. Это значит, что в борьбу против фашизма с оружием в руках вступил каждый третий узбекистанец», — сообщил Шавкат Мирзиёев.

«То, что в течение стольких лет вне нашего внимания оставались имена и судьбы около 451 тысячи наших соотечественников, участвовавших в ожесточенных боях, конечно, нельзя признать справедливым», — отметил он.

По словам главы государства, установлено, что в действующую армию были призваны более 59 тысяч узбекистанцев, высланных из республики в период раскулачивания.

Ранее считалось, что в боях погибли 396 тысяч граждан республики, ушедших на войну, на самом деле их — свыше 538 тысяч, сказал президент. Кроме того, не было достоверных данных о числе пропавших без вести. «Сегодня точно установлено, что в годы войны пропали без вести более 158 тысяч наших соотечественников», — сказал он.

В ходе научных исследований также удалось прояснить вопрос награждения представителей Узбекистана боевыми орденами и медалями. До сих пор называлась цифра 120 тысяч человек. Сейчас установлено, что среди награжденных было свыше 200 тысяч солдат и офицеров из Узбекистана.

Документально подтверждено, что звания Героя Советского Союза были удостоены не 280, как считалось прежде, а 301 представитель Узбекистана, 70 награждены орденом Славы всех трех степеней.

«В суровые годы войны весь народ Узбекистана неустанно трудился с единой целью: „Все — для фронта, все — для победы!“ Наша страна превратилась в надежный тыл по обеспечению фронта. Узбекистан производил и поставлял на фронт большое количество военной техники и боеприпасов, продовольствия, одежды, лекарств и другой жизненно важной продукции. Благодаря самоотверженному труду нашего многонационального народа около 300 предприятий республики начали выпускать продукцию военного назначения. Также с прифронтовых территорий в Узбекистан был перебазирован и в короткое время пущен в эксплуатацию 151 завод. Тысячи раненых бойцов прошли лечение в организованных в нашей стране госпиталях», — отметил далее Шавкат Мирзиёев.

По последним данным, сообщил он, в Узбекистан были эвакуированы 1,5 миллиона человек из республик, где шла война, в том числе свыше 250 тысяч детей. «Наш народ дал им кров, окружил любовью и заботой, делился подчас последним куском хлеба, проявив присущий ему высокий гуманизм», — сказал президент.