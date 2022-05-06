Сильный дождь в Узунском районе Сурхандарьинской области поздно вечером 5 мая привёл к переполнению воды в канале Урта арик и выходу её из берегов, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В результату оказались подтоплены около 40 домов и приусадебные участки в посёлке Тоштепа махалли «Мустакилликнинг 22 йиллиги», а также 15 приусадебных участков в махалле «Дехкон».

Из посёлка Тоштепа было эвакуировано более 230 человек. Они временно размещены в здании школы №19.

По данным хокимията Узунского района, наводнение затронуло и другие махалли. Пострадавших и погибших в результате наводнения нет.





Силами спасателей и других служб ведётся откачка воды и очистка дорог, улиц и дворов от глины.





Сход селевых потоков и наводнения наблюдались в последние недели и в других районах области, а также в других регионах Узбекистана.