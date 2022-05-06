В пятницу, 6 мая, по большей части территории Узбекистана ожидается малооблачная и сухая погода, лишь по северу Каракалпакстана и областям Ферганской долины местами возможен кратковременный дождь, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Днем температура воздуха будет в пределах +24…+29 градусов.

В субботу и воскресенье по большей части территории страны ожидается сухая и очень теплая погода. В воскресенье днем температура воздуха повысится до +30…+35 градусов.

Лишь северные районы Узбекистана будут находится под влиянием влажной воздушной массы, пришедшей с районов Кавказа. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Затем 9−10 мая влажная воздушная масса охватит всю территорию страны. По республике местами пройдут кратковременные грозовые дожди, 9 мая по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям, 10 мая — по большей части территории республики возможны сильные ливневые дожди.

Дневная температура воздуха 9 мая сохранится в пределах +30…+35, 10 мая понизится до +23…+28 градусов.

По северу и пустынной зоне 8 мая, а 9−10 мая — местами по республике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, по северу и пустынной зоне до 22−25 м/с, в отдельных районах возможно с пыльным поземком.