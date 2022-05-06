Пограничные войска Службы государственной безопасности Узбекистана прокомментировали инцидент, произошедший 5 мая на узбекско-кыргызской границе.

Ранее кыргызстанское агентство «Кабар» со ссылкой на погранслужбу страны сообщило, что пограничники Узбекистана застрелили трёх граждан Кыргызстана в местности Добо-Коргон сельской управы Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области республики.

«Пограничники Узбекистана, неся службу на узбекско-кыргызской границе, проходящей по территории кишлака Октом Янгикурганского района Наманганской области, обнаружили, что группа неизвестных лиц незаконно переправляет с территории Узбекистана в Кыргызстан товарно-материальные ценности в большом объёме, и приняли предупреждающие правонарушение меры», — говорится в заявлении Погранвойск СГБ Узбекистана.

Нарушители при попытке задержать их оказали сопротивление военнослужащим, применив силу, нанесли им телесные повреждения и пытались завладеть оружием, отметили в Погранвойсках.

«Военнослужащие были вынуждены применить оружие в установленном порядке. В результате трое были ранены, и подельники забрали их на территорию Кыргызстана».

Для выяснения подробностей произошедшего 5 мая была проведена экстренная встреча представителей пограничных служб Узбекистана и Кыргызстана.

Кроме того, 6 мая состоялась встреча пограничных представителей по направлению Ферганской долины и по Джалал-Абадской области Кыргызстана.

Обе стороны продолжают проверки по данному инциденту, ситуация на границе спокойная, сообщили в Погранвойсках.

Правоохранительные органы Узбекистана 6 мая возбудили уголовное дело по статье 223 (Незаконный выезд или въезд в Республику Узбекистан) Уголовного кодекса, ведется расследование.