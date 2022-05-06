9 мая в 21:00 в Ташкенте будет организован праздничный салют, посвящённый Дню памяти и почестей. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в пятницу сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны Узбекистана Отабек Юлдашев.

Салют в этот день в это же время организуется каждый год согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева. Мероприятия, посвящённые памятной дате, организуются под девизами «Достоинство человека — превыше всего, память — священна», «Доблесть и отвага — вечны».