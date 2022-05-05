Правоохранительные органы при осмотре автомобиля Lacetti жителя Акалтынского района Сырдарьи А. Ф. обнаружили под передним сиденьем марихуану массой 111 гр, сообщила пресс-служба УВД Сырдарьинской области. Оперативное мероприятие было проведено по поступившей ранее информации.

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД Сырдарьинской области и областного Управления СГБ изъяли наркотики в качестве вещественного доказательства. В ходе дознания было установлено, что А. Ф. приобрёл наркотики у жителя Сайхунабадского района С. Ш. за 2 млн сумов.

Оперативное мероприятие продолжилось в доме С. Ш. В спальне были обнаружены гашиш, упакованный в четыре спичечных коробка, марихуана в сухом виде и семена конопли, упакованные в небольшие целлофановые пакеты.





В гостиной также была обнаружена марихуана, упакованная в три целлофановых пакета, электронные весы и пластиковая бутыль без дна.





В подвале была найдена марихуана в двух полиэтиленовых мешках. Под сложенными ветками деревьев правоохранители обнаружили агротехнически обработанные 8 кустов конопли высотой 5−10 см.





Таким образом, всего было изъято 13,9 кг марихуаны и 1,68 грамма гашиша. Всё найденное изъято в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время проводится доследственная проверка.