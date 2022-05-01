Министерство обороны Узбекистана опровергло сообщение агентства «Sputnik Афганистан» о нарушении воздушного пространства Афганистана беспилотным летательным аппаратом Узбекистана.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Военно-воздушные силы Республики Узбекистан не нарушали воздушное пространство соседних государств», — говорится в заявлении Минобороны.

Кроме того, ПВО Узбекистана не фиксировало нарушений воздушного пространства страны авиацией соседних государств, отмечается в заявлении.

«Беспилотная, истребительная и штурмовая авиация Министерства обороны Республики Узбекистан несёт боевое дежурство в строго установленном порядке», — подчеркнули в Минобороны.