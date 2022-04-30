Мечта жить недалеко от центра стала реальностью. Bizning Uylar Development рассказал о преимуществах коттеджного комплекса, который расположился в пяти минутах от центра Ташкента.

Жизнь в центре города

Расположение в Мирабадском районе — неоспоримое преимущество проекта. Всего за несколько минут на автомобиле вы сможете оказаться на сквере Амира Темура или на Малой кольцевой дороге, по которой обеспечен быстрый доступ к любой точке Ташкента.

Жизнь в комфорте

Новая фаза проекта представлена участками площадью от 2 до 2,5 соток, где уже сейчас возводятся дома от 135 до 194 кв. м. Преимуществом этой фазы стало наличие подвалов, площадь которых составит 68 и 97 кв. м, а также навесов для автомобилей.





Жизнь в красоте

Территория проекта будет ограждена забором, с возможностью доступа только через контрольно-пропускные пункты. Безопасность жителей будет обеспечена и за счет круглосуточного видеонаблюдения. Также на территории предусмотрены аллеи для прогулок, небольшие парки для отдыха и живописный ландшафт.

Жизнь в Sizning Shahardagi Hovlingiz

Сейчас у всех желающих есть возможность оформить комфортную рассрочку на 12 месяцев и уже в 2023 году переехать в свой дом в Sizning Shahardagi Hovlingiz.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: hovlingiz.uz

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