Полезную программу для создателей проектов, связанных с бизнесом и информационными технологиями, запустили IT Park, венчурный фонд Aloqaventures и коммерческий банк Aloqabank.

Трехмесячный корпоративный акселератор включает в себя техническую, маркетинговую, экспертную поддержку, а также возможность получить инвестиции в размере до 50 тысяч долларов.

Программа акселерации также предусматривает формат виртуального участия стартап-проектов. Этот формат особенно интересен для команд из регионов Узбекистана, ведь они могут получить весь комплекс поддержки и наставничества в онлайн-режиме.

Для участия приглашаются стартап-проекты по следующим направлениям:

Финансовые технологии (FinTech);

Электронная торговля и маркетплейсы (E-commerce);

Облачные технологии для бизнеса (CloudTech);

Искусственный интеллект для бизнеса (AI).

Принять участие в программе акселерации могут как начинающие команды с идеей стартапа, так и более опытные, с разработанной бизнес-моделью и MVP. Каждая команда стартап-проекта будет работать вместе со специалистами IT Park, венчурного фонда Aloqaventures и коммерческого банка Aloqabank.

Программа акселерации предоставляет командам стартап-проектов широкие возможности: коворкинг и офисное пространство, образовательные и консультационные активности, техническое оснащение, PR-поддержку, нетворкинг и партнерство, а также иные возможности исходя из потребностей стартап-проектов.

По завершении участия в программе акселерации лучшие стартап-проекты получат возможность привлечь инвестиции от венчурного фонда Aloqaventures в размере до 50 тысяч долларов.

Прием заявок продлится до 6 мая. С 23 мая по 20 августа будет проходить сама программа акселерации.

Demo Day запланирован на 5 сентября.

Подать заявку можно на сайте.

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