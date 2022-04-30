Полезную программу для создателей проектов, связанных с бизнесом и информационными технологиями, запустили IT Park, венчурный фонд Aloqaventures и коммерческий банк Aloqabank.
Трехмесячный корпоративный акселератор включает в себя техническую, маркетинговую, экспертную поддержку, а также возможность получить инвестиции в размере до 50 тысяч долларов.
Программа акселерации также предусматривает формат виртуального участия стартап-проектов. Этот формат особенно интересен для команд из регионов Узбекистана, ведь они могут получить весь комплекс поддержки и наставничества в онлайн-режиме.
Для участия приглашаются стартап-проекты по следующим направлениям:
- Финансовые технологии (FinTech);
- Электронная торговля и маркетплейсы (E-commerce);
- Облачные технологии для бизнеса (CloudTech);
- Искусственный интеллект для бизнеса (AI).
Принять участие в программе акселерации могут как начинающие команды с идеей стартапа, так и более опытные, с разработанной бизнес-моделью и MVP. Каждая команда стартап-проекта будет работать вместе со специалистами IT Park, венчурного фонда Aloqaventures и коммерческого банка Aloqabank.
Программа акселерации предоставляет командам стартап-проектов широкие возможности: коворкинг и офисное пространство, образовательные и консультационные активности, техническое оснащение, PR-поддержку, нетворкинг и партнерство, а также иные возможности исходя из потребностей стартап-проектов.
По завершении участия в программе акселерации лучшие стартап-проекты получат возможность привлечь инвестиции от венчурного фонда Aloqaventures в размере до 50 тысяч долларов.
Прием заявок продлится до 6 мая. С 23 мая по 20 августа будет проходить сама программа акселерации.
Demo Day запланирован на 5 сентября.
Подать заявку можно на сайте.
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