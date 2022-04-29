Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 апреля провёл видеоселекторное совещание по мерам усиления поддержки социально уязвимых слоев населения, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По словам главы государства, в результате подомового опроса установлено, что 2,2 миллиона человек в стране по-прежнему нуждаются в социальной помощи.

В Узбекистане более 3 миллионов человек, или около 9% населения, составляют люди старшего поколения. Для оказания финансовой поддержки престарелым, обеспечения им ежедневного ухода и внимания будет создана система на уровне махаллей. В частности:

ежегодно в санаториях будут проходить лечение более 16 тысяч одиноких пожилых людей, нуждающихся в уходе;

нуждающихся в уходе; лекарства, протезы и ортопедические изделия для 25 тысяч малообеспеченных пожилых людей будут предоставлены государством, а стоимость хирургических операций будет покрыта из бюджета;

им будут покрывать до 540 тысяч сумов ежемесячного абонемента для посещения спортивных объектов, таких как стадионы, теннисные корты, спортивные залы, бассейны;

стоимость билетов в театры и музеи для пожилых людей будет возмещена в полном объеме.

Министру туризма совместно с хокимами областей поручено с 1 мая организовать престарелым поездки к святыням, новым паркам, культурным комплексам и центрам.

В стране функционируют 376 государственных социальных учреждений, в том числе 324 детских и 52 взрослых для 39,1 тысячи и 9,7 тысячи человек соответственно.

В связи со сложностями приобретения продуктов питания, одежды, средств гигиены и других предметов первой необходимости для воспитанников детских домов семейного типа средства из государственного бюджета будут выделяться в упрощённом порядке:

деньги, исходя из расходов на одного воспитанника, будут перечисляться на пластиковые карты родителям, взявшим на воспитание ребенка;

взявшим на воспитание ребенка; детские дома семейного типа будут оплачивать коммунальные расходы (электричество, вода, газ) по ценам, установленным для физлиц. Это позволит бюджету сэкономить в среднем 30% средств, выделяемых им.

Всем работникам специализированных образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями физического или психологического развития будет выплачиваться надбавка в 50% к их зарплате. Для этого в 2022 году дополнительно выделяется 30 млрд сумов. На приобретение художественной литературы в библиотечные фонды будет выделяться 5 млрд сумов в год.





В рамках адресной программы в 2022—2023 годы выделяется 600 млрд сумов на выполнение ремонтно-строительных работ (430 млрд сумов) и оснащение (150 млрд сумов) всех 376 государственных соцучреждений. В 2022 году на эти цели будет выделено 150 млрд сумов за счет экономии от финансирования жилищных программ.

Президент подчеркнул, что система поддержки малообеспеченных слоев населения с инвалидностью будет и далее расширяться. С 1 мая предприятия, на которых работают люди с инвалидностью, будут получать субсидию в размере 400 тысяч сумов на каждого такого работника в течение 6 месяцев.

Самозанятые лица и инвалиды, занимающимся ремесленничеством, получат субсидии на приобретение оборудования и инструментов. Их также обучат профессиям за государственный счет.

С 1 января 2023 года вводится система государственных субсидий на выплату зарплаты работникам Общества инвалидов, Общества слепых и Общества глухих Узбекистана и их территориальных подразделений.

Для привлечения слепых и слабовидящих детей к полноценному обучению в новой школе «Нурли маскан» будет дополнительных создано 850 учебных классов и 1200 мест в общежитии. На основании госзаказа библиотеки этой школы будут полностью укомплектованы учебниками и пособиями, художественной и детской литературой на шрифте Брайля. С 2023 года поставлена задача внедрить этот опыт во всех регионах страны.

С 2023 года бюджет Фонда поддержки общественных организаций будет увеличен вдвое (или на 19 млрд сумов).

В 2022 году около 3000 слабослышащих детей, обучающихся в специализированных учреждениях, будут обеспечены современными слуховыми аппаратами на сумму 11 млрд сумов. В прошлом году в сотрудничестве с международными фондами 2000 детей получили слуховые аппараты.





До 1 октября будут закуплены и доставлены в регионы 20 экзоскелетов, 880 инвалидных колясок, 4000 звуковых термометров и тонометров, 6000 «умных» часов. На это будет выделен 31 млрд сумов.

123 ветеранам войны в Афганистане с инвалидностью будут предоставлены современные протезно-ортопедические изделия по индивидуальным меркам на 5,8 млрд сумов.

Студентам негосударственных вузов, оставшимся без попечения родителей, на приобретение продуктов питания, одежды и предметов гигиены будет выделяться 10 млн сумов в год. Сейчас такие выплаты получают студенты государственных вузов.

Отменяются государственные сборы за нотариальные и кадастровые услуги (до 2 млн сумов) оформления жилья, предоставленного государством, на имя детей, оставшихся без попечения родителей.

Документом будет введена практика выплаты 20% от пенсии (124 тысяч сумов) на личные расходы престарелым гражданам без стажа работы, проживающим в домах «Саховат». На практике этот порядок сейчас распространяется на пенсионеров из дома «Саховат».