Флагман Huawei nova 9 продолжает молодежную линейку устройств компании.

Huawei представил в Узбекистане смартфон молодежной серии nova, по сути являющийся новым флагманом компании. Одна из интересных особенностей новинки — камера с инновационным цветным фильтром RYYB, помогающая делать четкие снимки и видео даже в темноте или при избытке света. Впечатляющие технические характеристики смартфона дополняет стильный дизайн — один из вариантов расцветки корпуса был разработан специально для nova 9.





Гаджет уже доступен для покупки в сети магазинов Radius, Elmakon, а также olcha.uz, ZoodMall и Asaxiy. Только до 15 мая при покупке смартфона nova 9 Huawei дарит наушники FreeBuds 4i, смарт-часы Band 6 и Huawei Gift Box.

Смартфон для молодежи

Смартфон имеет широкий сенсор 1/1,56 дюйма и цветной фильтр RYYB, пропускающий на 40% больше света по сравнению со стандартным фильтром RGGB. Это помогает делать качественные снимки и видео даже в темноте или при ярком солнечном свете, не допуская искажения цвета.

За повышение детализации изображения отвечает умный алгоритм XD Fusion Engine, определяющий сценарий съемки и передающий команду процессору. В результате фото и видео без всякой дополнительной обработки будут выигрышно смотреться в соцсетях.

Возможности камеры

Huawei nova 9 оснащен продвинутой основной камерой Ultra Vision 50 МП, дающей возможность почувствовать себя фотографом с профессиональным оборудованием. Она состоит из главного модуля Ultra Vision в 50 МП, ультраширокоугольного модуля в 8 МП, модуля с датчиком для измерения глубины резкости в 2 МП (для портретов с художественным размытием фона) и макромодуля, который помогает делать снимки на расстоянии 4 см от объекта.

В компании уделили внимание не только фотографированию, но и разнообразным возможностям по съемке видео, которые могут быть полезны при создании контента для соцсетей или общении в интернете. Фронтальная камера имеет высокое разрешение в 32 МП и снимает четкие селфи и видео в формате 4K.

Во время записи видео можно моментально переключаться с фронтальной камеры на основную и обратно, демонстрируя происходящее вокруг и реакцию пользователя на события. Ролик будет сохранен как один файл. Режим «Двойной вид» делает доступной съемку сразу на две камеры — крупным планом и общим, объединяя два видео в одно без всяких усилий со стороны пользователя.





Звездно-голубая инновация

Смартфон оснащен экраном с частотой обновления 120 Гц, мощным процессором, емкой батареей, поддержкой технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge 66W и функцией беспроводного подключения устройств. К смартфону можно в одно касание подсоединить фирменные TWS-наушники, умные часы, ноутбук или планшет.

Смартфон nova 9 тонкий и легкий — он весит всего 175 г. Оформление основной камеры напоминает кольца Сатурна, так как дизайн посвящен теме космоса.

Сайт: huawei.com

На правах рекламы.