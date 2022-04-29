В основе изменений, вносимых в законодательство об управлении многоквартирными домами, лежат в первую очередь интересы населения. Об этом заявила председатель Сената Танзила Нарбаева на пленарном заседании верхней палаты парламента в четверг.

Как мы писали, накануне сенаторы одобрили поправки в Налоговый кодекс, Кодекс об административной ответственности и закон «О госпошлине». Управляющим компаниям предоставлены налоговые льготы, земельные участки, прилегающие к многоквартирным домам, выведены из объектов налогообложения, а инспекция при Министерстве ЖКО получила право рассматривать вместо судов административные дела в сфере нарушений правил пользования и управления многоквартирными домами.

«По своему названию многоквартирные дома являются домами, где проживает много семей. Изменения в одной квартире (такие как снос стен, расширение, пристройки на первых этажах и т. д. ) не могут не влиять на другие квартиры. Из-за безразличия, безответственности и бесконтрольности этому вопросу долгое время не уделялось внимания. Теперь устанавливается конкретная ответственность — и для должностных лиц, и для граждан», — сказала она.

«Сейчас в сфере обслуживания многоквартирных домов распространение получают управляющие компании. Но они пока не полностью оправдывают доверие населения. Причины разные, в основном они связаны со средствами», — отметила глава Сената.

«Предоставление данным законом налоговых льгот [этим компаниям] послужит улучшению их финансового состояния на деле и в итоге повышению качества обслуживания», — выразила уверенность Танзила Нарбаева.

Она подчеркнула необходимость широкого разъяснения сути закона среди населения после его ожидаемого подписания президентом.

«Собственники жилья не должны становиться без вины виноватыми. Должны быть возможности. Правоприменительной практике должно быть уделено особое внимание», — отметила председатель Сената.