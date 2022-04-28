Институт Ёджу в Ташкенте осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих современными профессиональными знаниями и практическими навыками, востребованными в различных отраслях экономики, по программам бакалавриата и магистратуры. Формы обучения — дневная, заочная и вечерняя. Также есть возможность выучиться на вторую специальность. Обучение ведется на узбекском, русском и английском языках.

Технический институт Ёджу в Ташкенте имеет все лицензии на оказание образовательных услуг и диплом, выданный институтом, полностью признается на территории Узбекистана.

Институт осуществляет свою деятельность на основании государственной лицензии № ОТ 0002 (0059) от 24 июля 2018 года, выданной Государственной инспекцией по контролю качества образования и постановления Кабинета министров от 17 декабря 2019 года «О дополнительных мерах по организации деятельности Технического института Ёджу в городе Ташкенте». Также в 2022 году Ёджу одним из первых среди негосударственных высших учебных заведений Узбекистана получил сертификаты международной аккредитации образовательных программ от KAZSEE и IQAA.

Институт предоставляет следующие возможности для талантливых абитуриентов:

абитуриенты с уровнем IELTS 6.5 или TOPIC 4 принимаются на первый курс по результатам эссе и собеседования;

абитуриенты, занявшие первое, второе или третье место в международных и республиканских олимпиадах по математике, английскому языку, родному языку и литературе, биологии, химии и истории за последние два года, зачисляются на первый курс соответствующего направления без вступительных экзаменов;

студенты, обучающиеся на платно-контрактной основе, получат возможность продолжить обучение на грантовой основе. Ежегодно учредителями института выделяются образовательные гранты для стимулирования молодежи к постоянной работе над собой, дальнейшей поддержки талантливых и социально незащищенных студентов.

Специальности бакалавриата и предметы вступительных экзаменов:





















Прием документов осуществляется до 1 августа в режиме офлайн и онлайн на официальном сайте института. Для регистрации следует представить следующие документы:

цветная копия паспорта или ID;

для направлений бакалавриата: цветная копия диплома лицея или колледжа либо аттестата общеобразовательной школы;

для направлений магистратуры: копия диплома о высшем образовании с приложением или справка;

электронная фотография 3,5×4,5, сделанная за последние три месяца;

цветная копия одного из официальных сертификатов (при наличии) уровня владения иностранным языком: IELTS — 5.5, CEFR — B1, DuoLingo — 85, TOEFL — 58, TOPIK — 3 и выше.

Абитуриенты, имеющие сертификаты уровня владения английским и корейским языком, освобождаются от экзаменов с присвоением максимальных баллов по этим предметам.

Телефон для справок: (+998) 78−129−40−40 (внутренний — 1).

Сайт: ytit.uz

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