У многих детей и даже взрослых возникает страх перед стоматологическими процедурами. Удаление зубов, протезирование, лечение глубокого кариеса и другие достаточно кропотливые процедуры становятся пыткой для дентофобов.

Во избежание паники, страха и чувства дискомфорта Medion Dental Care по желанию пациента проводит лечение зубов под медикаментозным сном.





Общая седация дает пациенту возможность «отсутствовать» во время проведения стоматологических манипуляций и получить красивую здоровую улыбку, не испытывая никакого страха.





Во время медикаментозного сна заведующий анестезиологией и реаниматологией — Артем Батманов — выполняет тщательный мониторинг самочувствия пациента и глубины сна.





В видео вы сможете подробно ознакомиться с тем, как проходит процесс седации. Об этом расскажет заведующий стоматологией Medion Dental Care Дониёр Акбаров, за плечами которого — опыт работы более 15 лет в одних из ведущих стоматологических клиник Москвы и Нью-Йорка.

За голливудской улыбкой к доктору часто обращаются и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Команда высококвалифицированных специалистов Medion Dental Care, обладающая большим опытом работы и практикой за рубежом, предоставит комфортное и качественное лечение.

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