С начала апреля в Узбекистане было выявлено 142 случая незаконного и нерационального использования объёмом 5,4 миллиона кубометров природного газа оптовыми потребителями, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в Бухарской, Джизакской, Наманганской и Андижанской областях.

Объём ущерба, нанесённого газоснабжающей организации, составил 4,7 млрд сумов. В сообщении отмечается, что такой объём газа мог обеспечить дневное потребление 1,5 миллионов домохозяйств.

В январе-марте было зафиксировано 765 фактов незаконного и нерационального использования почти 28,4 миллиона кубометров газа, ущерб оценён в 25,8 млрд сумов.

Документы по всем выявленным случаям отправлены в правоохранительные органы.