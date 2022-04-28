CLICK — одна из крупнейших финтех-компаний Узбекистана. Работа в компании подобного уровня — это возможность получить колоссальный опыт, поработать с высококвалифицированными специалистами и масштабными проектами. Но главное, в CLICK уделяют особое внимание комфорту сотрудников.

Нестандартный офис CLICK

Первое, что бросается в глаза в офисе — это современный, неформальный дизайн. Часть сотрудников работают лежа на бинбэгах, кто-то уютно устроился на диване, а кто-то работает на балконе, наслаждаясь свежим воздухом. Для тех, кто предпочитает работать сидя, есть и столы. Все они регулируются по высоте и могут быть настроены индивидуально с помощью небольшого пульта.





Здесь нет специально отведенных рабочих мест под каждого сотрудника, каждый может работать там, где ему комфортно. Отдельно стоит отметить питание. Прямо в офисе CLICK расположено небольшое кафе. Помимо основных блюд и салатов здесь можно приобрести прохладный напиток или уютно устроиться с ноутбуком.

Как работается без рабочего графика

Общий график работы — это пятидневка. При этом временных рамок нет — каждый сам выбирает удобные ему часы. Самые ранние сотрудники приезжают в офис к 8:00, обычно же офис полностью заполняется ближе к 11:00. Тут работает принцип «дедлайнов»: главное — вовремя выполнять задачи. Эффективность работы важнее всего, свобода порождает ответственность.





В офис можно вообще не приезжать, если сотрудник считает, что удаленно он работает эффективнее. Исключения — это call-центр (посменная работа) и отдел продаж, ведь вовремя ответить пользователю или партнеру — это один из важнейших приоритетов компании. Компания против переработок. Здесь приветствуется выполнение поставленных задач в течение рабочего дня.





Отдых и саморазвитие

Для отдыха в офисе предусмотрена игровая зона. Здесь можно расположиться на уютном диване и поиграть в приставку. Для любителей спорта в офисе имеется собственный тренажерный зал. В зале есть все, что нужно для поддержания здоровья: беговая дорожка, велотренажер, различные гантели, фитболы, турник, брусья и прочее. В зависимости от загруженности зал можно посетить в любое удобное время. Так же рядом с тренажерным залом предусмотрен душ, а для дам имеется собственная гримерная комната.

Все это — лишь малая часть всех преимуществ компании CLICK. Именно здесь можно получить опыт и навыки, которые будут цениться не только в Центральной Азии, но и по всему миру. Чтобы попробовать попасть в команду профессионалов и квалифицированных специалистов, нужно открыть официальный Telegram-бот, выбрать интересующую должность и оставить заявку.

Telegram-бот: t.me/Click_Jbot

Сайт: click.uz

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