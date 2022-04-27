Среди людей принято делиться искренними впечатлениями с родными и близкими, когда находишься вдалеке от дома. Особенно приятно разделять свое счастье в рамках долгожданного священного паломничества в Саудовскую Аравию.
Специально для узбекистанцев, совершающих паломничество умра и хадж, UZTELECOM запустил пакеты минут и интернет-трафика для международного роуминга через сеть оператора Zain. Теперь поддерживать связь с Узбекистаном еще выгоднее и легче. Для этого не требуется замена SIM-карты.
Активировав один из следующих пакетов, вы получаете возможность пользоваться услугами международной мобильной связи и мобильного интернета от национального оператора UZTELECOM c многократной выгодой:
- 50 минут, 100 МБ — 80 тысяч сумов;
- 50 минут, 500 МБ — 130 тысяч сумов;
- 100 минут, 1000 МБ — 250 тысяч сумов;
- 1 ГБ интернет-трафика — 125 тысяч сумов;
- 2 ГБ интернет-трафика — 250 тысяч сумов;
- 4 ГБ интернет-трафика — 480 тысяч сумов;
- 6 ГБ интернет-трафика — 700 тысяч сумов.
Необходимо активировать услугу международного роуминга до момента вылета из Узбекистана.
Для активации услуги можно воспользоваться USSD-запросом *188# либо приложением MyUZTELECOM.
Совершать предписанные обряды, наслаждаться минутами умиротворения в паломничестве и быть на связи с родными на комфортных условиях поможет UZTELECOM.
«UZTELECOM — национальный оператор».
Приложение MyUZTELECOM доступно в AppStore и Google Play.
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