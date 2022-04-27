Среди людей принято делиться искренними впечатлениями с родными и близкими, когда находишься вдалеке от дома. Особенно приятно разделять свое счастье в рамках долгожданного священного паломничества в Саудовскую Аравию.

Специально для узбекистанцев, совершающих паломничество умра и хадж, UZTELECOM запустил пакеты минут и интернет-трафика для международного роуминга через сеть оператора Zain. Теперь поддерживать связь с Узбекистаном еще выгоднее и легче. Для этого не требуется замена SIM-карты.

Активировав один из следующих пакетов, вы получаете возможность пользоваться услугами международной мобильной связи и мобильного интернета от национального оператора UZTELECOM c многократной выгодой:

50 минут, 100 МБ — 80 тысяч сумов;

50 минут, 500 МБ — 130 тысяч сумов;

100 минут, 1000 МБ — 250 тысяч сумов;

1 ГБ интернет-трафика — 125 тысяч сумов;

2 ГБ интернет-трафика — 250 тысяч сумов;

4 ГБ интернет-трафика — 480 тысяч сумов;

6 ГБ интернет-трафика — 700 тысяч сумов.





Необходимо активировать услугу международного роуминга до момента вылета из Узбекистана.

Для активации услуги можно воспользоваться USSD-запросом *188# либо приложением MyUZTELECOM.

Совершать предписанные обряды, наслаждаться минутами умиротворения в паломничестве и быть на связи с родными на комфортных условиях поможет UZTELECOM.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Приложение MyUZTELECOM доступно в AppStore и Google Play.

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