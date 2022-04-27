Узгидромет сообщил, что в связи с ожидаемыми сильными дождями 27 апреля по предгорным и горным районам областей Ферганской долины и по сопредельной территории Кыргызстана возможны селепаводковые явления:

Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому и Янгикурганскому районам;

по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому и Янгикурганскому районам; Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому и Бешарыкскому районам;

по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому и Бешарыкскому районам; Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.

Граждан проживающих в предгорных и горных районах, а также отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, призвали соблюдать меры предосторожности.