Person Hunters является образцом компании, которая пробивала себе дорогу и выстраивала доверие благодаря упорному труду и единой цели — объединять людей несмотря на сложности и преграды. Это пример мечты, которая исполнилась, превратилась в миссию и продолжает эволюционировать. А умение адаптироваться — это ценная способность в нынешнее время.





За последние 12 лет мир претерпел сильные изменения, которые отразились на всех сферах жизни. Сопровождаемый ими образ работодателя, также как и сотрудника значительно поменялся. Резкий рост новых технологий привел к зарождению профессий, существование которых даже 10 лет назад было сложно вообразить. Следовательно, появилась необходимость в новых навыках и кадрах, порой с очень узкой специальностью.

Особняком стоит COVID-19, последствия которого внесли существенные коррективы в рынок труда. Ключевой из них — тренд удаленной работы, который полностью перевернул представления о привычном формате рабочего дня, а также послужил причиной пересмотра ценностей относительно рабочих процессов.

Узбекистан все эти перемены испытал и продолжает испытывать на себе. В такое переменчивое и нестабильное время, как сейчас, рекрутинговым и консалтинговым агентствам, которые строят мосты между соискателями и работодателями, следует быть особенно гибкими и устойчивыми. Стоит оставаться в курсе всего, что происходит на рынке, следить за региональными и глобальными трендами, проводить регулярные анализы и строить прогнозы и главное — чувствовать людей и предугадывать их желания на инстинктивном уровне.

Благодаря многолетнему опыту в сфере управления человеческими ресурсами и консалтинга Person Hunters удается приспосабливаться и подстраиваться к потребностям рынка, при этом не упуская из виду важное — людей. Это место, где специалисты находят работу мечты, а работодатели — сотрудника мечты.



Юлия Яковлева, основатель и директор Person Hunters

«Для Person Hunters путь к успеху был непротоптанным, со своими взлетами и падениями, победами и разочарованиями. Тем не менее, даже в периоды кризиса наша компания двигалась вперед, росла и стала такой, какая есть сейчас — той, которой доверяют», — поделилась основатель компании Юлия Яковлева.

Одним из достижений компании является проведение ежегодной международной премии в области бренда работодателя EMBRAS, организуемой компанией совместно с партнерами из «Апостроф-медиа» уже пятый год. Все больше организаций решают попытать в ней свои силы, потому что они доверяют знаниям и высоким компетенциям жюри и партнеров компании в оценке проектов, на которые было потрачено большое количество ресурсов. Участие в премии — это еще один стимул для роста, обмена опытом и знаниями, а также для понимания, что бренды распознают и развивают качества людей.





Для организации это не конечный пункт развития. Мир продолжает меняться, а это значит, что совершенствует свои услуги и Person Hunters. Это возможно благодаря талантливым специалистам, которые работают во благо людей, желающих найти свое призвание, и брендов, стремящихся к новым высотам.

Помимо помощи в подборе и управлении персоналом, компания оказывает консалтинговые услуги, а также в рамках Person Hunters Academia предоставляет ряд образовательных курсов по различным направлениям. Представители компании всегда рады рассказать о предоставляемых услугах и возможностях построения эффективных партнерских отношений.

Вакансии можно посмотреть в Telegram-канале Person Hunters.

Телефоны: (+998) 71−230−72−98; (+998) 71−230−05−33.

Сайт: personhunters.com

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