В Национальной гвардии произошли новые назначения, сообщила пресс-служба ведомства.

Полковник Адхамжон Раимович Сормонкулов назначен заместителем командующего Национальной гвардией Узбекистан по боевой и специальной подготовке.

До назначения полковник Aдхамжон Сормонкулов служил командиром бригады Национальной гвардии Узбекистана в городе Ташкенте.

Полковник Сарвар Дехканович Мамаюсупов назначен заместителем командующего Национальной гвардии по воспитательной работе, вопросам кадров и молодёжи.

Ранее полковник Сарвар Мамаюсупов служил заместителем командующего Национальной гвардией по вопросам работы с молодёжью.