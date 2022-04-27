В Национальной гвардии произошли новые назначения, сообщила пресс-служба ведомства.
Полковник Адхамжон Раимович Сормонкулов назначен заместителем командующего Национальной гвардией Узбекистан по боевой и специальной подготовке.
До назначения полковник Aдхамжон Сормонкулов служил командиром бригады Национальной гвардии Узбекистана в городе Ташкенте.
Полковник Сарвар Дехканович Мамаюсупов назначен заместителем командующего Национальной гвардии по воспитательной работе, вопросам кадров и молодёжи.
Ранее полковник Сарвар Мамаюсупов служил заместителем командующего Национальной гвардией по вопросам работы с молодёжью.