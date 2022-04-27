В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана создана рабочая группа по защите прав женщин и усилению ответственности за совершение непристойных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Решение было принято 26 апреля на заседании по вопросам защиты прав женщин и детей, которое прошло под председательством главы Сената Танзилы Нарбаевой.

На рабочую группу возложены задачи по проведению анализа правоприменительной практики и инвентаризации нормативно-правовых актов, изучению международного опыта и выработке предложений по совершенствованию правовой базы в сфере защиты прав женщин и детей, которые в последующем будут рассмотрены парламентом.

Кроме того, утвержден план действий, включающий в себя адресные меры по совершенствованию работы в этом направлении. К его реализации планируется привлекать действующие профильные неправительственные организации и независимых экспертов.

«Случаи насилия и домогательств в отношении женщин и несовершеннолетних всё ещё продолжают иметь место. Это требует тщательного пересмотра существующих законодательных и правоприменительных норм, их адаптацию к существующим реалиям», — говорится в сообщении.

В Сенате призвали представителей ННО, институтов гражданского общества, учёных и специалистов к участию в деятельности рабочей группы. Связаться с ней можно по электронной почте: senat14@exat.uz, qonunchilik@senat.go.uz.