Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 апреля подписал постановление о «приближении к населению первичной медико-санитарной помощи и повышении эффективности медицинских услуг».

Время работы дневных стационаров в пунктах семейного врача, семейных поликлиниках и многопрофильных центральных поликлиниках продлено до 8 часов вечера, с 1 июня 2022 года для медицинских работников этих стационаров устанавливается надбавка к заработной плате.

В отдалённых махаллях по графику будут созданы пункты первичной медико-санитарной помощи. Министерству здравоохранения поручено создать в регионах 136 новых пунктов семейного врача и семейных поликлиник в 2022 году и 140 новых пунктов семейного врача и семейных поликлиник в 2023 году за счёт местных бюджетов.

Вводится отчётность руководителей системы здравоохранения перед местными кенгашами народных депутатов и махаллинскими сходами граждан.

Поддержка врачей

С 1 июля всем врачам, работающим в пунктах семейного врача и семейных поликлиниках в отдалённых и труднодоступных районах, устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате дополнительно в размере 2 млн сумов.

При покупке жилья в ипотеку сельские врачи, работающие в таких районах, смогут рассчитывать на покрытие до 50% стоимости жилья (но не более 500 БРВ) за счёт местного бюджета.

Врачи, непрерывно проработавшие в течение трёх лет в отдалённых и труднодоступных районах, принимаются в клиническую ординатуру без тестовых испытаний.

С 1 июня работников государственных медицинских учреждений, непосредственно работающих с кровью, будут вакцинировать против гепатита «В» бесплатно.

За счёт средств Государственного фонда медицинского страхования будут проведены высокотехнологичные операции ежегодно до 1000 больным медицинским работникам, не имеющим льгот, которые долгое время работают в государственных медицинских учреждениях.

Пилотный опыт индивидуальной практики в Сырдарье

С 1 сентября до конца года врачи в Сырдарьинской области смогут вести индивидуальную семейную врачебную практику. Для этого не требуется открытие отдельного медицинского учреждения, врачи смогут оказывать медицинские услуги у себя на дому или в арендованных помещениях.

Услуги население будет получать безвозмездно, за счёт Государственного фонда медстрахования.

Требования к ведению такой практики должны утвердить за три месяца. После 2022 года поэтапно этот опыт распространят на другие регионы Узбекистана.

Укрепление многопрофильных поликлиник

Многопрофильным центральным поликлиникам районов (городов) разрешено оказывать услуги на платной основе помимо гарантированных государством видов медицинских услуг, оказываемых на бесплатной основе.

До 75% средств, поступивших от платных услуг, должны направляться на поощрение медработников многопрофильных поликлиник.

Рейтинг семейных поликлиник

С 1 августа вводится рейтинговая система внедряется в 11 пунктах семейного врача и семейных поликлиниках Алмазарского района Ташкента и 12 пунктах семейного врача и семейных поликлиниках Уйчинского района Наманганской области.

Основными критериями являются показатели избавления от лишнего веса, соблюдения принципов правильного питания, повышения физической активности, профилактики инфаркта, инсульта, диабета и онкологических заболеваний на территории.

Медработников, достигших положительных показателей, поощрят каждые полгода; медучреждения, показавшие лучшие результаты, наградят денежной премией и подарками.

С 2023 года рейтинговая система поэтапно войдёт во все регионы страны.