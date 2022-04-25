25 апреля стартовал предзаказ на портативный проектор The Freestyle от Samsung — одного из ведущих производителей современных электронных гаджетов. До 25 мая при оформлении предзаказа можно получить в подарок планшет Galaxy Tab A 8.0 и чехол для проектора. Для покупателей открываются дополнительные возможности хранения портативного устройства и управления контентом — кинотеатр можно устроить где и когда угодно.





Кинотеатр там, где хочется

С умным проектором от Samsung теперь можно просматривать контент на любой поверхности. Если захотелось прилечь во время просмотра фильма, одним движением экран перемещается со стены на потолок. Проекция изображения отлично смотрится на любой ровной однотонной поверхности: столе, стенах, двери.

Компактное устройство всегда можно взять с собой на вечеринку, прогулку или в дорогу. Многофункциональный The Freestyle работает как проектор, колонка и даже светильник.

Проектор дарит небывалую свободу в управлении контентом:

поддерживает браузер;

работает с потоковыми сервисами;

транслирует контент со смартфона без проводов и переходников.

В итоге зритель получает экран размером от 30 до 100 дюймов. Изображение автоматически выравнивается и фокусируется при трансляции. Всенаправленный динамик гарантирует объемное звучание и эффект погружения.

Владельцы новинки получают умный доступ к любимым фото, фильмам и роликам. Проектор со Smart TV проецирует любой контент в формате домашнего кинотеатра.





Подарки при предзаказе The Freestyle

Предзаказ доступен жителям Узбекистана до 25 мая. Приятным дополнением к приобретению проектора могут стать подарки в виде чехла для The Freestyle и планшета Galaxy Tab A 8.0.

Чехол защищает проектор от пыли и влаги, а линзу — от царапин и повреждений. Теперь в дороге можно не волноваться за сохранность устройства — киносеанс состоится при любой погоде.

Тонкий планшет Galaxy Tab A 8.0 подходит для просмотра любимых видео или фото. Но если совместить его с проектором, то можно получить море незабываемых впечатлений от демонстрации этого же контента на большом экране.

Акция действует по всему Узбекистану.

Количество подарков ограничено.

С возможностями портативного проектора The Freestyle можно познакомиться на официальном сайте Samsung.

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Сайт: samsung.uz

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