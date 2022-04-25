С момента запуска скидок до 20% в жилом комплексе Parkwood остается все меньше предлагаемых площадей.
Для тех, кто планирует приобрести недвижимость для себя или под инвестиции, сейчас подходящее время воспользоваться выгодным предложением с экономией средств до 20% и дальнейшей окупаемостью.
После 1 мая скидка при полной оплате сократится с 20 до 12%.
Сегодня возведены все дома, и ведется активная работа по внутренней и внешней отделке. Сдача комплекса запланирована на третий квартал 2022 года, а значит будущие жители смогут заселиться уже в 2022 году.
Приобретая квартиру в жилом комплексе Parkwood, вы получаете:
- предчистовую отделку и возведение перегородок по проекту клиента;
- панорамное остекление высотой 2,7 м;
- просторные благоустроенные балконы с круглогодичным озеленением и автоматическим поливом;
- центральное кондиционирование с гибким выбором фена;
- радиаторы из биометалла;
- благоустроенный приватный сад во дворе, раскинувшийся на стилобате;
- зону для тренировок, беседки, детскую площадку, территорию для мероприятий и барбекю;
- холл площадью 60 кв. м;
- грузовой и пассажирский лифты в каждом подъезде;
- гостиничное обслуживание управляющей компании.
Стоит воспользоваться последней выгодной скидкой до конца апреля и заселиться уже в 2022 году.
Телефон: (+998) 93−501−55−55.
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