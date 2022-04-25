Автомобили начинающих водителей будут обозначаться специальным знаком с 1 мая. Это предусмотрено обновлёнными Правилами дорожного движения Узбекистана, сообщила пресс-служба СБДД МВД.
Согласно изменениям в ПДД, знак «Начинающий водитель» в виде квадрата жёлтого цвета (сторона — 150 мм) с изображением восклицательного знака чёрного цвета высотой 110 мм должен быть наклеен на заднее стекло автомобиля, водители которых имеют стаж менее двух лет. Исключение — тракторы, самоходные машины и мотоциклы.
Установка опознавательных знаков, которые не включены в ПДД, а также нанесение надписей на кузов и окна автомобиля запрещены. Исключение — нанесение надписей на кузов в рекламных целях в установленном порядке.
Alex Aleksandrov
Очередная бесполезная в плане безопасности, но дающая повод для вымогательства у молодого водителя, иницатива.
Что изменит это знак? Так же как знак сзади — осторожно газ. ни-че-го.
Можно было бы понять запрет для новичка превышать скорость 50-60 км ч. При условии строгого контроля, это дало бы результат.
Один из многих случаев когда органы придумывают законы ненужные людям. И безуспешно заставляют им следовать.
Robbit Therobbit
Где эти новые правила можно почитать полностью? Осталось 5 дней, а никто их в глаза еще не видел!
Patric Hornqvist
А знаки будут продаваться только в авторитете с сертификатом соответствия, без которого знак недействителен?)