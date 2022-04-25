Автомобили начинающих водителей будут обозначаться специальным знаком с 1 мая. Это предусмотрено обновлёнными Правилами дорожного движения Узбекистана, сообщила пресс-служба СБДД МВД.

Согласно изменениям в ПДД, знак «Начинающий водитель» в виде квадрата жёлтого цвета (сторона — 150 мм) с изображением восклицательного знака чёрного цвета высотой 110 мм должен быть наклеен на заднее стекло автомобиля, водители которых имеют стаж менее двух лет. Исключение — тракторы, самоходные машины и мотоциклы.

Установка опознавательных знаков, которые не включены в ПДД, а также нанесение надписей на кузов и окна автомобиля запрещены. Исключение — нанесение надписей на кузов в рекламных целях в установленном порядке.



