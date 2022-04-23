Священный месяц Рамазан подходит к концу. Соблюдающие пост могут проводить сухур дома, в кругу семьи и близких, но не всегда успевают вернуться домой или зайти в заведение общественного питания к ифтару. Фотокорреспонденты «Газеты.uz» Евгений Сорочин и Мадина Аъзам запечатлели разговляющихся в городе.

Верующие берут паузу на своём рабочем месте, читают молитву и прерывает пост. После они сразу возвращаются к своим делам.

Некоторые постящиеся проводят ифтар в своих автомобилях, в общественном транспорте и на остановках.





Пост прерывают и на улицах.





Студенты МГИМО Икрам и Диёр ко времени ифтара раздают постящимся воду и финики на перекрестке у станции метро «Минор». Такие добровольцы встречаются и на других улицах Ташкента. Молодые люди объясняют, что в священный месяц Рамазан нужно делать больше добрых дел.

«Сейчас священный месяц, когда мы должны делать добро, дарить радость людям, улыбки. В этом месяце у людей в душе не должно быть зла. Они должны прощать прошлые обиды. Это такой месяц, когда надо начать жить с самого начала, с чистого листа. Вы как бы перерождаетесь. Желательно в этом месяце побольше делать добро людям», — сказал Икрам.





Молодые люди рассказали, что сначала хотели провести благотворительную акцию для детского дома. «Но оказывается все, у кого есть деньги, идут туда».

Поэтому они решили помогать верующим, которые не успевают доехать до дома на ифтар.

«Они не успевают выйти из машины и купить воды. Сейчас такая безысходная ситуация… Вы видите, здесь огромные пробки. Почему бы не дать воды? У нас нет злого умысла».

Икрам добавил, что инициатором такой акции стал его друг Диёр.

«Он пригласил меня. Мы не состоим ни в какой организации. Закупаемся на свои средства».





«В прошлом году у нас денег было побольше. Мы ходили в махаллинский комитет и спрашивали, кто нуждается. Покупали мясо, все нужное. В этом году только вода и финики. Бюджет у нас ограниченный. Завтра мы тоже будем [раздавать воду]. Раздадим то, что останется сегодня. В своих закрытых Instagram аккаунтах мы выкладываем, что мы так делаем. Кто хочет, от чистого сердца скидывается… Если, кто-то хочет, может присоединиться к нам. Мы будем раздавать воду и финики в разных частях города. Ребята, которых мы не знаем, тоже к нам подходили и помогали», — рассказал Диёр.

Молодые люди добавили, что раздают воду и в мечетях во время молитвы таравих.