Размещение торговой точки в выгодном месте, алгоритмы прогнозирования поведения покупателей или установка виртуальных витрин — сложно предсказать, что именно из перечисленного пойдет на пользу продуктовому магазину больше всего.

Ежедневно фуд-ритейлерам приходится отвечать на эти и множество других организационных и стратегических вопросов. Специально для руководителей и менеджеров в сфере фуд-ритейла BILLZ — IT-стартап из Узбекистана в сфере автоматизации торговых точек, программой которого пользуются более 800 локаций в сфере фэшн-, фуд- и строительного ритейла — организует очередной ивент Retail Dayz.

Своим опытом и знаниями с участниками мини-форума поделятся такие известные спикеры — специалисты крупных компаний, как Елена Молодык (Makro), Наргиза Баймирзаева (Korzinka), Азиз Буриев (DeFacto), Нодыр Хашимов и Марат Базаров (Paynet), а также Отабек Абдуллаев (UzRetail).

Гости мероприятия узнают:

какие тренды и тенденции правят сейчас на рынке фуд-ритейла;

как работать с ассортиментом в магазине;

как правильно делать выкладку товаров;

как найти подходящего сотрудника для магазина;

какие еще есть дополнительные источники дохода для магазина;

о новом продукте для автоматизации малого и среднего бизнеса в сфере фуд-ритейла, запущенном компанией BILLZ.

Помимо четырех часов качественного контента и диалога с экспертами, участники получат возможность обзавестись полезными профессиональными знакомствами, а еще — стать обладателем крутых часов от Garmin. Этот шанс есть у каждого обладателя билета на Retail Dayz.

Принять участие в мероприятии могут только руководители и топ-менеджеры из сферы фуд-ритейла (не более трех человек из одной компании).

Дата и время: 7 мая с 10:00 до 14:00.

Место проведения мероприятия: Courtyard by Marriott Tashkent.

Регистрация доступна по ссылке.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 90−004−88−83.

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